L'objectif d'Alain Carré, président de Colomiers Rugby : "Être dans les six à la fin de la saison"

Un premier moment pour voir les joueurs à l'oeuvre. Colomiers affronte le Stade Toulousain ce vendredi soir en match amical. Le premier de l'été pour les deux formations. Interview avec le président du club Colomiers Rugby, Alain Carré.

Alain, c'est toujours particulier de recevoir le Stade ?

On accueille le champion de France. Beaucoup de monde va vouloir voir les jokers Coupe du monde. Ils voudront s'envoyer et c'est normal. Mais nous aussi puisqu'on débute les championnats en même temps.

C'est le top départ de la saison...

On a nos jeunes et nos recrues qui sont presque toutes là. Il y aura trois périodes de 30 minutes, une quarantaine de joueurs sur la feuille. Cela permettra de faire tourner, voir certaines combinaisons, etc. À balles réelles quoi. Tous les garçons vont s'envoyer. On est fier de recevoir le Stade Toulousain, on va essayer de leur donner la réplique.

Qu'est-ce qui a changé à la Colombe cet été ?

On n'a pas été dans l'objectif fixé la saison dernière. On était frustré, avec une fin de championnat difficile et des choses moyennement gérées dans le fond. On a voulu repartir sur de bonnes bases en tirant des leçons, en intégrant au maximum nos jeunes. Il y a une dizaine de recrues, cette année je sens bien la chose.

Quels objectifs cette saison ?

L'objectif c'est d'être dans les six. Les garçons seront revanchards. Mais ça s'est équipé de partout. Il y a de belles équipes. On sera le dixième budget de Pro D2. Cela prouve que beaucoup de clubs ont réussi à trouver des financements. Mais ce n'est pas le budget qui va faire le classement.

La Coupe du monde va-t-elle impacter le club ?

On a les deux flèches portugaises, Vincent Pinto et Rodrigo Marta. Les deux ailiers titulaires de la sélection sont à Colomiers cette saison. Et notre troisième ligne centre fidjien, Joseva Tamani. Il n'était pas prévu qu'il soit dans la sélection. Il l'est pour le moment. On saura le 20 août s'il reste dans les 33 Fidjiens qui joueront la Coupe du monde. On a donc potentiellement trois joueurs qui vont faire le Mondial.