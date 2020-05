Alain Doucet : "Si on ne peut pas jouer à 15, la ligue d'Occitanie créera des championnats à 5"

Alain Doucet, président de la ligue de rugby d'Occitanie, était l'invité de Club XV ce lundi soir sur France Bleu Occitanie. Il a donné son sentiment sur la reprise du rugby avant de lancer une idée : créer des championnats de rugby à cinq si les conditions sanitaires ne permettent pas la reprise du XV.

L'étape 1 du protocole "sautée"

La Fédération Française de Rugby avait dévoilé en fin de semaine dernière son protocole de reprise en six points. Le premier est éliminé. Le ballon sera à disposition dès le début, a indiqué Alain Doucet. "Le ballon n'est plus considéré comme un engin potentiel de diffusion du virus à condition qu'il soit nettoyé."

Des championnats de rugby à cinq ?

Le président de la ligue a ensuite dévoilé son intention de créer des championnats à cinq si le quinze est impossible à mettre en place. Cette situation "ouvre une perspective de remise en cause de beaucoup de pratiques dans nos écoles de rugby. Il faut le retour de la technique individuelle qui est vachement négligée. Si on ne peut pas reprendre sur du 15, on va créer des grands championnats de rugby à cinq. Cela nous permettra de jouer au ballon, de travailler, sans contact physique. Il n'y aura pas de ruck, pas de mêlée. Dès qu'on a la validation, on fera du rugby à cinq. On fera toute une échelle départementale. On fera des graduations pour faire rencontrer les gens. Il faut que l'on redonne de la vie sportive à nos licenciés, de la vie sociale à nos clubs. C'est fondamental que nos clubs montrent qu'ils vivent, que les gens puissent échanger. Le rugby ce n'est pas qu'un match. Il nous appartient de le mettre en musique", a expliqué Alain Doucet.