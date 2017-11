Alan Brazo (USAP) de retour et capitaine

Le troisième ligne usapiste, n'avait plus joué depuis deux mois. Il est de retour pour le match de l'USAP à Angoulême (dimanche, 14h15) dans une équipe new look et avec un rôle nouveau de capitaine.

Alan Brazo n'a plus joué depuis deux mois, depuis cette blessure contractée à la cheville en ce jour maudit à Colomiers. Le gaillard a de la ressource, ses capacités de récupération ont même surpris quelques uns de ses coéquipiers. Il aurait pu et dû être absent trois mois et le revoilà sur le terrain deux mois plus tard. Il y a peu, il espérait un retour pour le match à Vannes, fin novembre : "c'était ma première vraie blessure et c'est vrai que le plus dur ça a vraiment été de venir aux matchs en tribunes et surtout un match comme la semaine dernière. Quand tu sens l'équipe en difficulté, c'est une sensation d'impuissance. C'était très frustrant de ne pas pouvoir aller aider".

Le retour d'Alan Brazo est aussi enfin une bonne nouvelle parmi toutes les mauvaises du moment à l'USAP. En quittant l'infirmerie, le troisième ligne a croisé beaucoup de monde. Alan Brazo a rejoint un groupe diminué et meurtri par une sévère défaite contre Mont-de-Marsan : "c'est un peu compliqué, l'ambiance est un petit peu tendue mais tout le monde est très concentré sur le prochain match, peut-être même un peu plus qu'après une victoire."

Capitaine de touche et capitaine tout court

Alan Brazo avant sa blessure © Maxppp - Michel Clementz

Le retour d'Alan Brazo va soulager énormément l'USAP surtout en troisième ligne où les coups durs se sont accumulés. Le Castrais d'origine apportera un énorme plus en touche, il reprendra son rôle de capitaine de touche. Il aura en plus un tout nouveau rôle, celui de capitaine tout court. Alan Brazo sera le parfait lien dans cette équipe faite d'habitués, de joueurs qui veulent du temps de jeu et surtout de jeunes espoirs peu expérimentés. Alan Brazo a vécu les trois situations les trois dernières années.

Alan Brazo :"Je sens l'équipe très motivée" Copier

"Ces espoirs s'entraînent depuis plusieurs mois avec nous et ils n'ont pas forcément eu l'opportunité de jouer. J'étais a leur place il y a quelques années et dans ces moments-là tu t'envoies un peu plus que quand t'es un peu installé. Il va y avoir beaucoup d'envie, je sens l'équipe très motivée. C'est sûr que ce ne seront pas les automatismes d'une équipe qui joue tous les week-ends ensemble mais on se connait tous très bien".

Les mots justes pour parachever la motivation de ce groupe jeune, capitaine Alan Brazo les trouvera. La motivation, il l'aura encore plus que d'habitude : "je suis tellement content de rejouer, il me tarde vraiment dimanche à titre personnel mais aussi pour voir cette équipe à l'oeuvre tant elle a de l'envie."