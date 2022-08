Alexandre Roumat avant UBB-Toulouse : "Je m'éclate au Stade Toulousain"

Alexandre Roumat est arrivé cet été au Stade Toulousain en provenance de Bordeaux. Pour France Bleu Occitanie, il revient sur ses premières semaines au club.

Comment s'est passé ton intégration ?

Une très bonne intégration, bonne acclimatation. Je me régale, c'est un grand plaisir. Je m'éclate ici. C'est beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Je vois quelque chose de nouveau, une nouvelle méthode de travail qui est différente. De nouveaux supporters, une nouvelle ville...

Tu en connaissais certains déjà ?

C'est l'un des groupes dans le championnat que je connais le plus. J'ai eu la chance de jouer avec la plupart des mecs dans les équipes de France jeunes : Peato, Selevasio, Antoine, Romain, Pierre-Louis, Arthur... et j'en passe. Je connaissais plus de la moitié de l'effectif en arrivant.

Tu parlais d'une nouvelle méthode. Surpris ?

Surpris non. Je m'y attendais. L'équipe est portée sur le mouvement, sur la vitesse du ballon. C'est quelque chose qui est intensifié ici, même si c'était présent dans mon ancien club. Ici, on est élevés au jeu de mouvement. C'est quelque chose qui peut me correspondre. J'essaie de m'adapter le plus rapidement possible.

Est-ce qu'on pense au XV de France quand on signe au Stade Toulousain ?

Je n'ai pas la prétention de dire que je pense au XV de France. Dernièrement, les mecs qui ont joué ont été très bons. Mon premier objectif était d'arriver prêt physiquement et de montrer que je mérite de jouer avec les mecs. Essayer d'imposer ce que je peux faire sur le terrain. C'est quelque chose que je mets dans un coin de ma tête, mais ce n'est pas un objectif à court terme. Le plus important, c'est le Stade Toulousain, le reste ça suivra.

Vous êtes prêts à démarrer cette saison ?

À Toulon, sur l'état d'esprit et la volonté de jouer, l'objectif a été rempli. Il y a aussi des points négatifs comme la discipline. Quand tu te déplaces chez un gros comme Bordeaux, ça devient compliqué de gagner si tu fais autant de fautes. C'est compliqué de tirer des conclusions après un match amical.

Vous démarrez chez votre ancien club, l'UBB...

Je suis très content de retourner devant le public qui est incroyable, si j'ai la chance de jouer. Ce sera un match excitant, j'espère vraiment le jouer.

Tu as donné des billes à tes nouveaux coéquipiers ?

J'ai essayé d'apporter un maximum d'infos sur la manière dont ils essaient d'attaquer et de défendre. Je ne sais pas si ça fera la différence, mais j'espère que ça nous réussira.

Tu gardes quoi de tes cinq saisons à Bordeaux ?

Un très très bon souvenir. J'ai passé cinq années assez exceptionnelles. J'ai connu tous les états à Bordeaux, en arrivant jeune de Pro D2. Puis ensuite à jouer les premiers matches de Coupe d'Europe. Les qualifs en phases finales du Top 14... C'est un nouveau challenge désormais, je suis très content de le débuter à Bordeaux.