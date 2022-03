Alexis Palisson se souvient du Grand Chelem en 2010 : "Tu réalises après que c'était exceptionnel"

Il était titulaire lors de quatre des cinq matches du Tournoi des 6 Nations en 2010. L'ancien joueur du Stade Toulousain, Toulon ou encore de Lyon, désormais à Colomiers en Pro D2, revient sur ce moment fort de sa carrière et pose son regard sur la nouvelle génération des Bleus.

Palisson : "C'était exceptionnel"

Alexis Palisson a porté le maillot tricolore à 21 reprises entre 2008 et 2012, avec à la clé ce Grand Chelem en 2010 et une finale de Coupe du Monde en 2011. "C'est un super souvenir. Ce n'était pas comme maintenant en plus, on retournait en club la semaine. Mais j'ai eu la chance d'être avec des papas, je me suis laissé porter. Tu réalises ton exploit en voyant les autres les années suivantes échouer à faire ce Grand Chelem. En fait, ce qu'on a fait c'était exceptionnel. C'est le moment le plus fort en terme de sensations avec la finale de la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe à Toulon."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Palisson : "Galthié a tout compris"

Comme beaucoup, l'arrière ou ailier "se régale" devant ce XV de France et voit les Bleus aller chercher ce dixième Grand Chelem : "Quand on les voit sur le terrain, ils sont d'une sérénité absolue. La pression glisse sur eux, ils sont exceptionnels. Il y a 40 à 60 mecs homogènes. On peut en remplacer un par un autre et il se met au niveau. Fabien Galthié a tout compris. Les entraînements sont faits à base de répétition d'efforts et il a su très bien s'entourer. Servat c'est le top du top de la mêlée par exemple. C'est l'avenir du rugby d'avoir des spécialistes dans chaque domaine."