Alipate Ratini se rapproche un peu plus de l'USAP

L'affaire est enfin proche du dénouement entre Ratini et l'USAP. Le suspense dure dans ce transfert tant le club catalan veut s'assurer d'obtenir le meilleur de ce joueur fidjien. L'affaire devrait être entendue ce vendredi à moins d'un rebondissement.

Comme convenu et annoncé sur France Bleu en début de semaine, Alipate Ratini était à Perpignan ce jeudi pour rencontrer les dirigeants du club catalan et pour se mettre d'accord ou non sur une collaboration.

Les dirigeants usapistes ont négocié avec Ratini et son agent ce jeudi en fin d'après-midi. Les choses ont bien avancé, la balle est toujours dans le camps du fidjien, comme elle l'a toujours été. Selon nos informations, un nouveau rendez-vous est prévu ce vendredi matin pour la décision finale. Sauf revirement de situation, l'affaire sera entendue et le joueur sera usapiste jusqu'à la fin de cette saison.

Le transfert peine à se concrétiser, ce qui semble démontrer que l'USAP prend toutes les précautions possibles avant de s'engager avec Alipate Ratini. D'un côté, il y a l'aspect sportif et la belle opportunité presqu'anormale d'engager un joueur de ce calibre en PRO D2 et de l'autre côté il y a tout le reste. Si le Fidjien est aujourd'hui sur le marché c'est bien à cause de son comportement.

"On lui tend la main, à lui de saisir cette deuxième chance" Patrick Arlettaz

Il a été viré de ses deux derniers clubs (Grenoble et Stade Français) pour des frasques dont visiblement il est un des seuls à avoir le secret dans le monde professionnel. Pour s'éviter toute mauvaise surprise, l'USAP semble vouloir s'unir avec l'ailier par le biais d'un contrat en béton. L'entraîneur Patrick Arlettaz rappelait ce jeudi matin : "On lui tend la main, à lui de saisir cette deuxième chance qu'on lui donne. C'est un joueur hors normes dans tous les sens du termes, à lui de saisir sa chance sinon s'il vient et que ça ne marche pas et bien on se serrera la main et il repartira."

L'USAP espère remettre Alipate Ratini dans le droit chemin. Le président François Rivière avait déjà fait allusion à la forte présence îlienne autour de l'USAP qui peut permettre à un joueur dans un cas comme celui-là de mieux s'intégrer. L'ex pilier du club Kisi Pulu pourrait d'ailleurs jouer un rôle auprès de Ratini.

Quant au reste, certainement que le contrat proposé au fidjien ressemble à un code de bonne conduite à tenir. Si Alipate Ratini vient à l'USAP, ce qui est probable, ce devra être pour faire parler de lui sur le terrain et rien d'autre, tout en prenant aussi un peu (beaucoup) de recul sur les réseaux sociaux...