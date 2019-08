Alrix Da Costa prolonge aux Dragons Catalans

Perpignan, France

Les Dragons Catalans officialisent la prolongation de contrat d'un de leurs joueurs formés au club. Le talonneur Alrix Da Costa a signé un nouveau contrat de deux ans. Âgé de 21 ans, le talonneur international français est donc lié avec les Dragons Catalans jusqu’à la fin de la saison 2021.

Originaire de Limoux, il avait intégré le club en 2015 en rejoignant l’équipe U19 des Dragons qui évoluait dans le championnat Academy de Super League. Elu Rookie de l’année en 2017, il compte 56 matchs de Super League et deux essais sous le maillot catalan depuis ses débuts professionnels en Avril 2016.

Alrix Da Costa : "Je suis évidemment très heureux de prolonger avec les Dragons, je me sens bien au club et dans le groupe. Je pense que le club progresse chaque année et je veux l'aider à remporter sa première Super League. Je veux continuer à progresser au quotidien en tant que joueur et homme et je remercie le staff, les joueurs et le Président Bernard Guasch de me faire confiance à nouveau."

Steve McNamara (entraîneur) : "Nous sommes ravis qu’Alrix prolonge son contrat avec les Dragons et qu’il continue sa progression avec nous pour les deux prochaines saisons. "