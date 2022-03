Altrad sponsor officiel de la coupe du monde de rugby féminine en Nouvelle Zélande

Le groupe Altrad, leader mondial des services à l’industrie et des équipements de construction, devient ce jour le nouveau sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2021 féminine, qui se déroulera en 2022. Le tournoi, disputé par les 12 meilleures équipes féminines du monde, sera organisé en Nouvelle-Zélande en octobre et novembre 2022.

"Cette annonce, au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, souhaite mettre en avant non seulement la passion d'Altrad pour le rugby, mais, plus important encore, la volonté du groupe de promouvoir l’excellence au féminin et d'encourager l'égalité et l'inclusion dans nos sociétés" explique le groupe dans un communiqué.

Ce nouveau partenariat vient compléter et renforcer la présence d’Altrad dans le Rugby international. Le groupe intervient en effet comme Partenaire mondial majeur de New Zealand Rugby (y compris l’équipe féminine des Black Ferns), comme Partenaire majeur de la Fédération Française de Rugby, comme Partenaire principal de l’équipe de la Western Force en Australie, et comme propriétaire du club français évoluant dans le Top 14, le Montpellier Hérault Rugby (MHR).

"Nous sommes impatients de participer à cet événement qui sera sans le moindre doute le plus important et le plus réussi à ce jour, et celui qui laissera un héritage non seulement pour le rugby mais aussi pour le sport féminin à travers monde entier." Mohed Altrad

"L'annonce d'aujourd'hui témoigne du soutien continu et significatif d'Altrad au rugby féminin, non seulement en Nouvelle-Zélande, mais aussi dans l'hémisphère Nord. Les Black Ferns et les Bleues du XV de France nourrissent une grande rivalité et nous espérons en être les premiers témoins alors que les équipes progresseront dans les phases de poule du tournoi en octobre. Nous sommes ravis de travailler avec Altrad en tant que partenaire déjà apprécié par New Zealand Rugby et nous nous réjouissons de les accueillir en Nouvelle-Zélande" ajoute la Directrice du tournoi de la Coupe du Monde de Rugby 2021, Michelle Hooper.

Pour plus d’informations : Home | Rugby World Cup 2021