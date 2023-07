Alun Wyn Jones, légende du rugby gallois, rejoint le RCT

Il est l'international gallois le plus capé de l'histoire du rugby : Alun Wyn Jones rejoint le RCT en tant que joker pour la Coupe du monde.

À l'automne 2020, le deuxième ligne avait porté à 158 reprises le maillot gallois, entrant ainsi dans la légende. Il a pris en mai dernier sa retraite internationale. "Nous sommes ravis et honorés d’accueillir un joueur de légende comme Alun Wyn Jones à Toulon. Sa carrière démontre l’immense talent de ce joueur. Son expérience, sa force mentale et physique ainsi que son exemplarité vont apporter au vestiaire et à ses coéquipiers", explique Pierre Mignoni, le Directeur du Rugby du RCT, dans un communiqué.

Alun Wyn Jones a commencé sa carrière aux Ospreys, à 19 ans, avant de disputer, quelques mois plus tard son premier match test avec le Pays de Galles, dont il devient capitaine en 2009.

Le RCT le décrit comme un "joueur extrêmement complet et agile, il excelle dans toutes les phases de combat. Très actif sur le terrain, il est également un leader de touche indiscutable."