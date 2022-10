Amboise : le quartier de la Verrerie joue au rugby avec les gendarmes

Au départ, ils étaient un peu timides. Quelques jeunes toisent au loin les joueurs de rugby qui s'entrainent sur le terrain mais surtout le gendarme en uniforme. Ce samedi, le capitaine Loyez est venu avec quelques uns de ses collègues et le club de rugby de Lussault-sur-Loire pour initier les jeunes de ce quartier prioritaire au rugby.

Plus fans du football que du rugby, ce sont tout de même les enfants qui ont brisé la glace. Et puis, après quelques plaquages contre un boudin en plastique, ils sont passés de cinq à onze jeunes. Quelques échauffements, et l'entrainement commence. Ce sont deux gendarmes qui réceptionnent les plaquages et pour certains jeunes, l'idée de rentrer dans un gendarme est jubilatoire... Fatima, une des premières à rentrer sur le terrain trouve ça "stylé, parce que c'est la première fois qu'on joue avec des gendarmes__".

Initiation au plaquage au stade de la Verrerie. © Radio France - Laurette Puaud

Une prise de contact importante

Le capitaine Loyez, qui a organisé cet après-midi, avec le club de rugby de Lussault-sur-Loire, voulait créer un lien avec ces jeunes. Trois gendarmes en plus de lui vont jouer avec les enfants. "L'idée, c'est de leur faire voir que les gendarmes, c'est autre chose que de patrouiller ou de perquisitionner... On veut leur montrer qu'on soutien la jeunesse et le sport", le gendarme voudrait renouveler l'expérience pour connaître mieux les enfants du quartier.

Les trois membres du club de rugby sont présents pour coacher les jeunes, "à un an de la coupe du monde de rugby, c'est sympa de les initier et de leurs donner des idées", confit l'entraineur du groupe. "Si ce soir un enfant rentre en disant qu'il eu un bon contact avec des gendarmes, on aura réussi notre mission. Allez vers eux, c'est ça la démarche__", conclut le capitaine Loyez.

Après un match au touché (sans plaquages), tous les joueurs confondus ont partagé un goûté. L'idée germe dans les têtes pour, peut-être, renouveler l'expérience.