Amélie Oudéa-Castéra sera à Marcoussis le 27 janvier pour analyser le référendum de la FFR

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra était en visite à Toulouse ce vendredi. De passage au MIN mais aussi au Stade Toulousain pour lancer la plateforme "Solution Sport Entreprise" qui vise à développer l'activité sportive en milieu professionnel, et signer par ailleurs une charte de 15 engagements écoresponsables. Elle est revenue également sur l'actualité qui concerne la présidence de la Fédération Française de Rugby. A l'issue du référendum (du 23 au 26 janvier pour dire oui ou non au président intérimaire nommé par Bernard Laporte), elle se rendra à Marcoussis.

En quoi consiste la signature de cette charte ?

"On est sur un objectif d'avoir 100% des 110 fédérations sportives qui signent cette charte. On n'est plus très loin, il y a un super élan autour de cette volonté du sport d'être un contributeur actif à la transition écologique. Beaucoup de chapitres sont couverts par cette charte. On veut arriver à modérer l'éclairage avec le passage en LED par exemple, réduire la climatisation, il y a aussi des enjeux pour former la jeunesse aux écogestes, etc.

Le Stade Toulousain est-il bon élève ?

"J'ai passé deux heures avec le président Didier Lacroix. J'ai pu mesurer la dimension sociétale de l'engagement de ce club avec ce qui est fait sur le handicap, sur le sport santé, ce qui est fait pour travailler en réseau avec le monde amateur. Cette dimension de transition écologique s'inscrit naturellement dans l'histoire du club. C'est déjà plutôt un très bon élève en la matière."

L'actualité rugby, c'est aussi ce référendum dès lundi. Les clubs sont amenés à dire oui ou non au président intérimaire de la FFR...

"On s'est retrouvé dans une situation extrêmement complexe avec la nécessité de préserver l'éthique, l'intérêt supérieur du rugby. Mais aussi de respecter la présomption d'innocence à laquelle a le droit Bernard Laporte. Dans cette conciliation de deux impératifs, je pense qu'on a pu trouver un chemin. Cette mise en retrait de Bernard Laporte était nécessaire pour le rugby français. On s'est dit qu'on avait besoin d'un mode d'emploi précis pour garantir l'effectivité de cette mise en retrait. J'ai appelé de mes vœux un temps démocratique pour que le président délégué puisse bénéficier d'une forme d'adoubement démocratique par les clubs. Je me rendrai à Marcoussis le 27 janvier au matin pour analyser cette consultation auprès du comité directeur. Cette consultation est très importante, c'est un moment fondamental pour les valeurs du rugby. Je veux qu'elle soit entourée du plus grand des fair-play. Ce n'est pas une formalité administrative, c'est un vrai temps démocratique qui est engageant."