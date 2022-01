Ancien ouvreur du XV de France, le président de Graulhet Guy Laporte est décédé

Guy Laporte, ancien ouvreur du SC Graulhet et du XV de France, est décédé ce samedi à l'âge de 69 ans. Il était actuellement président du club tarnais.

Il s'est éteint à Toulouse

Guy Laporte, qui a joué toute sa carrière à Graulhet (arrivé en 1972), est mort dans la nuit de vendredi à samedi. "La famille du SCG est plongée dans la tristesse suite à la disparition brutale de son président Guy LAPORTE, qui s’est éteint cette nuit. Guy, arrivé au SCG en 1972 en tant que joueur, a contribué aux très bons résultats lors de son passage. Attaché à son de club de toujours, c’est ensuite en tant que président qu’il a continué l’aventure avec la passion que nous lui connaissions. Bien plus qu’un président, toujours inquiet pour ses protégés, Guy était un véritable Papa pour ses joueurs. Un grand Monsieur vient de nous quitter et de rejoindre le panthéon de l’ovalie. À sa fille Lorelei, sa famille, l’ensemble du SCG présente ses plus sincères condoléances. Au revoir Guy, tu seras toujours avec nous", écrit le club sur ses réseaux sociaux.

16 sélections et le grand Chelem en 1981

Ancien ouvreur, Guy Laporte a porté à 16 reprises le maillot du XV de France, remportant notamment le Grand Chelem en 1981.