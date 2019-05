Ancien président du Stade Toulousain, Henri Foures est mort

Toulouse

Ancien joueur du Stade Toulousain dans les années 50, Henri Foures devient président du club de 1966 à 1973. Il était président de l'association Les Amis du Stade depuis 1989. L'ancien deuxième ligne international a également été dirigeant à la FFR.

Héros de la résistance

Henri Foures, héros de la résistance lors de la Seconde Guerre Mondiale, a obtenu la Croix de Guerre et la Légion d'Honneur.

L'hommage de Didier Lacroix

L'actuel président du club rend hommage à Henri Foures sur le site du club rouge et noir : "Le décès d’Henri Foures, figure tutélaire du Stade Toulousain et de manière plus générale du Rugby hexagonal, nous plonge dans une profonde tristesse.

La famille stadiste et tous les amoureux de l’Ovalie perdent aujourd’hui un de ses représentants les plus exemplaires, dont le parcours exceptionnel constitue un motif de fierté et une source d’inspiration qui marquera durablement l’histoire de notre discipline et plus particulièrement celle du Stade Toulousain. Henri était un exemple par sa sagesse, sa vision. Il restera notre guide, celui qui nous accompagnera dans toutes les décisions que nous serons amenés à prendre dans le futur."

C’est avec une grande tristesse que j’apprends qu’Henri FOURES, ancien international et dirigeant de la FFR, et actuel Président de l’Association des Amis du Stade Toulousain est décédé.



Un grand monsieur du rugby s’en est allé. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. — Bernard Laporte (@BernardLaporte_) May 4, 2019

Le stade Ernest-Wallon a observé une minute d'applaudissements avant le coup d'envoi de la rencontre Toulouse-Pau ce samedi.