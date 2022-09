Ange Capuozzo a déjà conquis les supporters du Stade Toulousain

Dans le long chemin, au milieu de la foule, qui mène les joueurs de leur vestiaire jusqu'aux réceptions d'après-match, il y a eu plus de bruit au moment où Ange Capuozzo est apparu. Un large sourire sur le visage de l'ancien Grenoblois et des dizaines de selfies au programme pour celui qui a rendu une belle copie lors de la victoire face au Racing. La preuve en chiffres avec 151 mètres parcourus, sept défenseurs battus ou encore trois franchissements.

Capuozzo : "Une bonne dose d'adrénaline"

Arrivé du FCG cet été, il n'a pas mis longtemps à s'adapter au Stade Toulousain. Lui qui a quitté sa ville natale de Grenoble pour la première fois : "J'avais déjà pris une bonne dose d'adrénaline il y a deux semaines quand j'étais arrivé pour la première fois avec tout le trajet pour arriver aux vestiaires. Ce sont des moments exceptionnels. J'espère que je ne perdrais jamais le goût et ce petit sentiment d'adrénaline qui nous traverse quand on passe des moments comme ça. Je suis très content."

Sa vitesse risque de faire lever plus d'une fois le public de Wallon cette saison. Dans le groupe, là aussi, Ange Capuozzo fait l'unanimité : "Il s'est très bien intégré. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas timide. Il se fond dans la masse, il parle beaucoup. _Hors rugby et aux entraînements, il est vraiment gentil. Il ne se prend pas la tête"_, lâche le talonneur Peato Mauvaka.

Thuéry : "Le laisser tranquille"

Ange Capuozzo parle beaucoup plus du collectif et de son poste d'ailier qui lui permet d'avoir des opportunités que de son talent personnel. Côté staff, là aussi, on veut tempérer les bons débuts de l'international italien : "Il a fait une grosse prestation, je suis ravi pour lui et son intégration dans le groupe. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Lui, ça a l'air de coller. Il faut le laisser tranquille et qu'il continue à travailler. _Il sent les coups, c'est un garçon pas très costaud mais qui va très vite. En plus il fait bien jouer les autres. Il a la capacité à mettre le coup de frein pour faire la passe et assurer la continuité du jeu. C'est précieux"_, savoure Laurent Thuéry.