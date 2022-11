Ange Capuozzo, déjà Toulousain

Il y a un an, Ange Capuozzo était encore un joueur de Pro D2 à Grenoble, sans la moindre sélection internationale. Douze mois plus tard, l’arrière qui a grandi à Pont-de-Claix vient d’être élu par la fédération internationale révélation de l’année , grâce à des performances majuscules avec l’Italie, le pays de ses grands parents.

« Je suis très fier » dit simplement Ange Capuozzo à propos de cette récompense « après le match au Pays de Galles ça a été un basculement de vie, mais ce qui me touche le plus c’est d’avoir été reconnu par des grandes légendes de ce sport, et être reconnu par ses pairs pour moi c’est la meilleure des récompenses ».

Cette récompense est la conclusion d’une année 2022 exceptionnelle pour le jeune Isérois qui a aussi relevé un autre défi de taille, celui de réussir son intégration au Stade Toulousain. « C’est sûr que ce n’est plus comme le premier jour quand j’ai ouvert la barrière et garé ma voiture » dit d’emblée Ange Capuozzo qui garde quand même des étoiles dans les yeux quand il s’agit d’évoquer ses premiers mois dans le club le plus titré de France. « J’espère ne pas perdre trop rapidement la magie que j’ai encore aujourd’hui à arriver avec le bus au milieu de la foule deux heures avant le match. Je me sens chanceux, le matin quand je vais à l’entrainement je regarde autour de moi et je suis fier ».

« Respecter les personnes en place »

Il n’a fallu que quelques matchs à Ange Capuozzo pour se faire adopter par le public toulousain. Il a aussi réussi ses premiers pas dans le vestiaire, à sa manière : « pour moi c’est important de respecter les personnes en place, celui qui était déjà là c’est à lui de nous faire découvrir le fonctionnement du club, et j’apprends d’eux en tout cas ».

Installé à une quinzaine de minutes du stade Ernest-Wallon, Ange Capuozzo apprécie enfin ses premiers mois dans sa nouvelle ville « j’adore m’y balader c’est très agréable », il a même déjà trouvé un restaurant italien à son gout, celui tenu par son coéquipier Sofiane Gitoune.