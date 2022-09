Ange Capuozzo au Stade Toulousain pour "être dans le camp de ceux qui soulèvent le bouclier"

Après sa victoire à Bordeaux (26-25) pour ses débuts en Top 14, le Stade Toulousain prépare sa rentrée à domicile ce dimanche face à Toulon. Ce sera le choc, dimanche soir, en clôture de la 2e journée de championnat. Toulouse a démarré par une victoire brouillonne le weekend dernier, quand Toulon n'a pas fait de détail à domicile face au promu bayonnais (40-25).

Premier match dimanche?

Outre le score, la question sera aussi de savoir quelle sera le XV de départ toulousain dimanche soir ? Parmi les six joueurs arrivés cet été à Toulouse, il y a des stars qu'on n'a pas encore vu sous le maillot rouge et noir en match officiel. C'est le cas de l'ex arrière-ailier de Grenoble et International italien, Ange Capuozzo, qui espère jouer dimanche et gagner des titres cette saison.

Il s'exprime pour la première fois à au micro de France Bleu Occitanie. "Je n'ai pas encore eu la chance de goûter à ça sur les trois dernières années que j'ai connu en professionnel. J'ai soif de titre. J'ai soif de victoires, d'être dans le camp de ceux qui soulèvent le bouclier à la fin. L'année idéale pour moi, ce serait que Toulouse fasse le doublé. Pour une première année, je crois que je pourrais rien demander de mieux. Mes objectifs personnels, je les mets un petit peu derrière parce que je pars du principe que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis dans une année où il va falloir que j'apporte tout ce que je peux sur le terrain, dans le groupe, mais que c'est d'abord le groupe qui va me faire grandir plus que moi je vais faire grandir le groupe, donc c'est vraiment mes deux objectifs principaux cette année de gagner avec l'équipe."

Stade Toulousain - Rugby Club Toulonnais, coup d'envoi 21h05. Il reste des places (dont quelques unes à gagner en écoutant France Bleu Occitanie !). Sinon, le match sera à suivre, comme d'habitude, dès 20h30 et en intégralité sur France Bleu Occitanie, la seule radio à vous commenter tous les matches de la saison du Stade.