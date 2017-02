Tournoi des Six Nations - Crunch : le trio de l'UBB dans l'enfer de Twickenham

Baptiste Serin, Loann Goujon, Clément Maynadier et les Bleus débutent le Tournoi des Six Nations par le plat de résistance. Il faudra être très fort pour rivaliser ce samedi (17h50) avec une équipe anglaise sûre de sa force.

Comparé à ses coéquipiers, Loann Goujon fait figure d'ancien. Le troisième ligne de l'UBB, remplaçant au coup d'envoi, devrait fouler pour la troisième fois la pelouse de Twickenham. Une défaite (55-35) lors du Tournoi 2015, une autre (19-14) cinq mois plus tard avant la coupe du monde, il va retrouver l'enceinte londonienne en sachant ce qui l'attend.

Loann Goujon : "Travailler dur pour espérer quelque chose là-bas"

Cet automne, le XV de France a sérieusement chatouillé l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais c'était à domicile et face à des Sudistes qui en terminaient avec une saison interminable. Ce samedi, les Bleus vont affronter une équipe anglaise affamée qui reste sur quatorze victoires de rang et qui rêve d'un deuxième Grand Chelem d'affilée.

On n'a pas envie de se laisser marcher dessus par les Anglais — Baptiste Serin

Malgré quelques absences, c'est un adversaire de poids que vont affronter pour la première fois le demi de mêlée Baptiste Serin et le talonneur Clément Maynadier. "On part en outsider, rappelle le jeune numéro 9. On sait tous que l'Angleterre a fait une année formidable. On comme par le plus dur, à nous d'être prêt pour relever le défi. J'ai eu la chance de jouer quelques matches en jeunes avec les Anglais, c'était toujours très chaud notamment en moins de 20 ans où il y a eu une grosse bagarre générale. La rivalité est toujours présente, on n'a pas envie de se laisser marcher dessus par les Anglais".

Les trois Girondins passent au révélateur anglais. © Radio France - Justine Hamon

Titularisé par Guy Novès, le Girondin va passer, à seulement 22 ans, un vrai test de maturité et devoir guiser le XV de France en territoire particulièrement hostile Une responsabilité qui ne semble pas l'effrayer.

Baptiste Serin : "Rester en place mentalement et psychologiquement pour faire face à tout ça".

Le trio girondin et le XV de France seront très attendus dans le jardin anglais. Rivaliser serait une confirmation. Gagner, un véritable exploit.

Découvrez votre #XVdeFrance pour le #Crunch de samedi ! On espère que les Bleus débuteront 2017 du bon pied ! #ANGFRA ! 🐓⚡️🌹 pic.twitter.com/C4IgeUgUWV — FF Rugby (@FFRugby) February 2, 2017

