Top 14 - Anthony Étrillard : "Si un jour, j'ai l'opportunité de revenir à l'Aviron, pourquoi pas..."

Anthony Étrillard (29 ans), le talonneur de Toulon, ancien de l'Aviron Bayonnais, était de passage dans 100% Rugby sur France Bleu Pays Basque. , évoque la confrontation à venir ce samedi 3 septembre contre les Ciel et blanc, mais aussi l'été pour les Varois et son possible retour sur les bords de Nive. L'occasion d'évoquer avec le Mugertar, la confrontation à venir ce samedi 3 septembre entre les Ciel et blanc et le RCT pour le début du Top 14 (17 heures), l'été des Varois et son possible retour sur les bords de Nive.

"Je me sens assez bien. On a fait une grosse préparation physique et mon corps a bien réagi à la charge de travail. J'ai des bonnes sensations. Quant aux matches amicaux (deux défaites contre Clermont (40-21) et Toulouse (31-21)), ça a été assez compliqué collectivement contre l'ASM. Contre Toulouse, on a rendu une copie un peu plus propre. Si on commence déjà à se mettre la tête à l'envers parce qu'on a perdu deux matchs amicaux, la saison va être longue. Le but de ces matchs de préparation, c'est de voir, de faire dans le détail. On a eu des lacunes et en ce qui concerne nos deux matchs, notamment sur la défense. C'est un axe de travail qu'on a vu sur la semaine."

Affronter l'Aviron Bayonnais

"Ça fait toujours quelque chose de jouer contre l'Aviron Bayonnais. J'y ai passé pas mal d'années, j'ai joué avec pas mal de jeunes là-bas, j'allais aussi voir les matches quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, toute ma famille supporte Bayonne aussi. Pour le coup, ça sera un match à balles réelles qui va compter pour le championnat. Je pense que tout le monde a à cœur de bien commencer le championnat."

Le duo d'entraineurs Azéma/Mignoni

Toulon, curiosité de ce début du championnat, car entraîné par le nouveau tandem Franck Azéma/ Pierre Mignoni. "Les deux sont managers au même niveau avec leur rôle chacun, au sein de l'équipe. Les deux parlent, pas un plus que l'autre. Pour le moment, dans la manière de fonctionner et de gérer les choses, le ressenti est plutôt bon dans le groupe concernant le banc de touche."

Un retour sous le maillot ciel et blanc ?

Le talonneur mugertar - qui évolue à Toulon depuis 2015 (127 matches) - a aussi évoqué l'éventualité d'un retour à l'Aviron Bayonnais, volonté affichée du président, Philippe Tayeb, de sortir des jeunes issus du territoire, mais aussi, grâce à la vitrine des nouvelles installations, d'aller rechercher des anciens qui sont partis. "À l'heure actuelle, je suis encore sous contrat avec Toulon. Aussi loin que je me projette, et je ne peux pas prédire l'avenir, mais pourquoi pas, si un jour, j'ai l'opportunité ou si j'ai l'occasion de revenir, pourquoi pas. Mais les saisons sont longues. J'ai encore un contrat à Toulon et il faudra aussi voir comment je me sens d'ici là pour continuer."

