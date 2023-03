Anthony Jelonch pendant le match du tournoi des Six Nations contre l'Ecosse

Le troisième ligne du Stade Toulousain et du XV de France Anthony Jelonch a été opéré du genou gauche, ce lundi matin, après sa rupture du ligament croisé antérieur lors du match des Bleus contre l'Ecosse dans le Tournoi des Six Nations. Le joueur de 26 ans devait attendre que son genou dégonfle avant de pouvoir subir une opération. Sa participation à la Coupe du monde cet automne est compromise, sa convalescence est estimée à six mois environ.

ⓘ Publicité

Le 26 février au Stade de France, Anthony Jelonch (25 sélections) était sorti au bout d'un quart d'heure de jeu, remplacé par son partenaire en club François Cros.

Anthony Jelonch, joueur cadre du XV de France, a débuté les trois matches du Tournoi des Six Nations 2023.