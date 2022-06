Anthony Jelonch avant Toulouse-La Rochelle : "Je veux retrouver mes anciens coéquipiers à Nice"

Le Stade Toulousain reçoit La Rochelle ce samedi soir à Ernest-Wallon pour une place en demi-finale du Top 14. Le vainqueur rejoindra Castres à Nice. Et il y en a un qui a particulièrement envie de voir la promenade des Anglais, c'est l'ancien du CO Anthony Jelonch.

Anthony Jelonch a quitté le Castres Olympique la saison dernière pour faire 80 kilomètres de route et rejoindre le Stade Toulousain. Le Gersois pourrait bien affronter ses anciens copains. À condition d'écarter le Stade Rochelais ce samedi dans un stade Ernest-Wallon à guichets fermés.

Anthony, on imagine que vous particulièrement, vous voulez affronter le CO ?

Il y a d'abord un barrage à jouer. On fera tout pour faire un grand match et aller retrouver mes anciens coéquipiers à Nice. J'aimerais être à Nice la semaine prochaine bien sûr, mais il y a La Rochelle ce samedi soir. Un match très dur physiquement."

Les barrages, vous connaissez déjà...

Oui ! (rires). Avec Castres, j'avais gagné ici à Ernest-Wallon en 2018. Toulouse ne jouait pas de barrage depuis un moment mais on est prêts.

Vous êtes un néo-Toulousain, les autres ont déjà soulevé des trophées ces dernières années...

Je suis venu là pour gagner des titres même si j'en ai gagné un en 2018 avec Castres. Je veux maintenant gagner avec tous ces bons mecs. J'ai passé une année formidable, en apprenant à les connaitre. On voit qu'ils ont tous envie d'aller chercher encore des titres. Ils seront tous à 100% ce weekend pour aller chercher un titre de plus.

À quel match peut-on s'attendre ?

À un très gros combat. Ils ont faitun match extraordinaire contre le Leinster en finale de Coupe d'Europe. Ils ont des avants hyper puissants ballon en main. Il va falloir contrer ces gros porteurs de balle si on veut rivaliser. On peut dire que c'est le pack le plus costaud du Top 14. Ce sera un gros choc. Il va falloir être propre sur nos rucks offensifs et viser leurs gros gratteurs.