REPORTAGE. Antoine Dupont et son frère Clément ouvrent le Domaine de Barthas à Castelnau-Magnoac

Antoine Dupont et son frère Clément ont entrepris il y a quelques mois de réhabiliter le Domaine de Barthas, un lieu où ils ont passé leur enfance à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées). Après quasiment un an de travaux, un premier événement y aura lieu ce samedi 30 octobre.

Le rugbyman du Stade Toulousain Antoine Dupont et son frère Clément ont lancé il y a près d'un an la réhabilitation du Domaine de Barthas. Situé sur la Route des Pyrénées à la sortie de leur village de Castelnau-Magnoac, c'est l'endroit où ils ont grandi. Et le premier événement de la "nouvelle vie" du Domaine aura lieu samedi 30 octobre.

"On savait qu'on n'abandonnerait pas ce lieu"

Ils y ont joué au rugby plus jeunes, y ont passé le plus clair de leur enfance. Antoine et Clément Dupont ne se voyaient pas lâcher ce bout d'histoire familiale malgré les contraintes de chacun. "La première difficulté c'est qu'on savait qu'on se lançait dans quelque chose de supplémentaire à nos quotidiens. C'est un projet familial parce qu'on met tout le monde à contribution", explique Clément qui élève quelques 500 porcs noirs de Bigorre à quelques centaines de mètres de là.

Le frère ainé est donc resté à Castelnau-Magnoac où il joue au rugby dans le club local. Son frère, lui, a la carrière que l'on sait. "C'est un lieu auquel on est très attachés depuis notre enfance. On a grandi sur le domaine qui était une annexe de l'hôtel-restaurant Dupont dans le village. On est là sixième génération avec mon frère. On a cassé un peu la lignée des restaurateurs-hôteliers mais finalement on va peut-être revenir un peu dedans. On ne s'était pas fait une promesse mais on savait qu'on n'abandonnerait pas ce lieu qui nous est cher. Cela faisait trois, quatre ans qu'on y réfléchissait. On espère que ça plaira."

Antoine Dupont est bien sûr beaucoup moins présent. Les tâches sont donc réparties : "Moi je suis présent sur les lieux notamment pour le suivi du chantier. Antoine gère plus le relationnel avec nos clients. Il fait souvent le premier contact", ajoute Clément.

Une grande salle de 200 mètres carrés pour accueillir des séminaires ou des mariages. © Radio France - Julien Balidas

Antoine Dupont veut organiser des stages de rugby

Antoine Dupont, fraîchement nommé capitaine du XV de France, vit donc une semaine riche. Le demi de mêlée souligne "un attachement familial et sentimental très fort. Et aussi énormément de souvenirs d'enfance quand on jouait notamment dans le jardin."

S'il ne peut revenir que quelques fois par an, il compte bien s'investir à fond dans le projet : "On croyait aussi au potentiel du domaine. Avec ce retour à la campagne, c'est dans les modes de vie actuels. Cela nous a permis de croire à la viabilité du projet. On a pas mal de projets en tête : des événements privés, des stages de rugby pour les jeunes, etc."

Une grande salle de réception peut accueillir jusqu'à 300 personnes. © Radio France - Julien Balidas

Salles de réception, chambres, piscine...

Le Domaine de Barthas pourra accueillir jusqu'à 300 personnes pour différents événements tels que des mariages ou des séminaires. L'endroit propose également 49 couchages.

Pour se lancer à fond dans ce projet de rénovation, Antoine et Clément ont fait le choix de vendre l'hôtel "Dupont" situé dans la commune. Et Jean-Luc, l'oncle des frangins, savoure cette résurrection du domaine : "C'est un sacré challenge qu'ils ont relevé. C'est attendu de beaucoup de monde ici. Dans le village et même aux alentours parce que c'était un lieu incontournable de rencontre. Que cela renaisse, c'est merveilleux pour eux et très bien pour le coin."

Antoine Dupont abonde _: "_Dès qu'il y a eu le premier panneau de chantier, la population locale a dit tiens, ça y est ça rouvre chez les Dupont. Cela fait quand même revivre un village."

Le Domaine de Barthas propose 49 couchages. © Radio France - Julien Balidas

Après le chantier, il va maintenant falloir penser à gérer le fonctionnement du domaine qui accueillera des événements tout au long de l'année. L'été prochain, les frères Dupont pourront aussi compter sur le passage du Tour de France comme joli coup de projecteur.