"Il pue le rugby !" Guy Novès salue le titre de joueur de l'année décerné à Antoine Dupont

Ca y est, c'est officiel depuis 14 heures ce vendredi : Antoine Dupont est le meilleur joueur du monde. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, dont il a été le capitaine pour la tournée d'automne, est élu par World Rugby.

C'est le troisième Français à être sacré ainsi, après son sélectionneur, Fabien Galthié en 2002 et le Toulousain, Thierry Dusautoir il y a dix ans. Un titre qui lui a été annoncé par son coéquipier toulousain, Anthony Jelonch, dans une mise en scène touchante.

Dès que ce titre a été annoncé, les hommages se sont multipliés. On vous propose une petite sélection d'abord dans le monde du rugby :

Guy Novès, l'ancien coach du Stade Toulousain, n'a pas tari d'éloge non plus sur Antoine Dupont au micro de France Info : "Antoine est un garçon tellement exceptionnel depuis qu'il a démarré le rugby. Il pue le rugby, il est capable de faire gagner une équipe à lui tout seul donc effectivement, quelqu'un qui fait autant la différence tout seul sur le terrain, on ne peut que penser à lui ! Il est en plein boom, à lui de gérer cette carrière qui s'ouvre à lui"

Mais aussi plus largement, au-delà du monde sportif :

La star du jour, Antoine Dupont, a réagit en postant le même message sur ses réseaux : "Un GRAND merci tous, et surtout aux staffs et mes coéquipiers de l'Equipe de France et du Stade Toulousain. Encore plein de belles choses à aller chercher ensemble"

Le demi de mêlée, star de la journée, a posté ce message depuis Cardiff, où les joueurs du Stade Toulousain entreront sur la pelouse samedi à 14 heures. C'est le premier rendez-vous européen des Rouge et Noir depuis leur cinquième titre en mai dernier.

Le Stade Toulousain n'a jamais réussi à conserver son titre et c'est peut-être l'une des "belles choses" qu'Antoine Dupont souhaite encore aller chercher avec son équipe. Une entrée dans le championnat européen qui sera scrutée et dont on connaît déjà la compo.