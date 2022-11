"Antoine Dupont mérite amplement sa place de capitaine du XV de France", dit son ami et coéquipier A. Jelonch

Antoine Dupont portera le brassard de capitaine sur les trois rencontres de la tournée d'automne du XV de France. Et ce n'est pas volé pour Anthony Jelonch, son coéquipier au Stade Toulousain et au sein de l'équipe de France, qui est aussi son ami.

"Antoine n'a pas du tout pris la grosse tête."

En conférence de presse, le troisième ligne Anthony Jelonch n'a pas tari d'éloges sur Antoine Dupont : "Il mérite amplement cette place de capitaine. Il est sur huit victoires de rang, il n'a jamais perdu en tant que capitaine. C’est le meilleur joueur du monde. Cette place, il a largement les épaules pour la porter. C’est vraiment un très bon capitaine." Le retour de Charles Ollivon après sa blessure ne menace pas pour lui (ni pour Fabien Galthié), le leadership d'Antoine Dupont. "C’est bien de rejouer avec Charles. Il a d’ailleurs toujours ce rôle de leader dans le groupe, même s’il n’est plus capitaine", souligne tout de même Anthony Jelonch.

Le Gersois et Antoine Dupont se connaissent depuis qu'ils ont 15 ans ; ils ont joué ensemble à Auch, puis à Castres et ont vécu trois ans en colocation. Et Anthony Jelonch assure que le demi de mêlée n'a pas pris la grosse tête : "Non pas du tout ! On le connait tous (rires). Sur le terrain, ça ne le change pas et on sait très bien les matchs qu'il est capable de faire même avec une grosse charge sur ses épaules."

La composition du XV de France devrait être connue ce jeudi midi pour le premier match ce samedi contre l'Australie (21h).

Programme de la Tournée d'automne des Bleus

Le samedi 5 novembre à 21h face à l'Australie au Stade de France

Le samedi 12 novembre à 21h face à l'Afrique du Sud à Marseille

Le dimanche 20 novembre à 14h face au Japon à Toulouse

Ces trois rencontres seront retransmises en intégralité sur France Bleu Occitanie.