Antoine Dupont nominé pour le titre de meilleur joueur de rugby de l’année

Après deux victoires contre l’Argentine et la Géorgie, l’actuel capitaine des Bleus Antoine Dupont prépare la confrontation contre les All Blacks ce samedi 20 novembre au stade de France. Antoine Dupont qui a 25 ans aujourd'hui fête son anniversaire avec une bonne nouvelle ce lundi. Le demi de mêlée du Stade Toulousain fait partie de la liste des quatre nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année sélectionnée par l'instance dirigeante du rugby mondial World Rugby. Le numéro 9 du XV de France et du Stade Toulousain est sélectionné face à l'Anglais Maro Itoje et les Australiens Michael Hooper et Samu Kerevi.

Dupont peut-être le 3eme français titré

Seuls deux Français, l'ancien demi de mêlée et actuel sélectionneur Fabien Galthié, en 2002, et l'ancien troisième ligne Thierry Dusautoir, en 2011 , ont obtenu jusqu'ici cette distinction, qui avait échu en 2019 au troisième ligne sud-africain Pieter-Steph Du Toit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La toulousaine Laure Sansus nommée chez les féminines

Les Rouges et Noir sont doublement présents avec la nomination de Laure Sansus, la demi de mêlée du Stade Toulousain. Elle fait partie de la sélection au côté d'une autre Française, Caroline Boujard l’ailière de Montpellier et de deux Anglaises : Zoe Aldcroft et Poppy Cleall.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après une période de votes ouverte au grand public jusqu'au 21 novembre, les World Rugby Awards viendront récompenser les meilleurs joueurs de rugby mondiaux au début du mois de décembre.