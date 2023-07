Antoine Dupont reçoit l'accord de la FFR et de Florian Grill pour une éventuelle participation aux JO 2024

La Fédération française de rugby "ne peut qu'être d'accord" avec la participation d'Antoine Dupont aux Jeux olympiques de Paris au sein de l'équipe de rugby à VII. C'est ce qu'a déclaré le président de la FFR ce samedi, Florian Grill, en marge de l'Assemblée générale de la Fédération à Lille.

ⓘ Publicité

Accord de principe sous conditions

"S'il le souhaite - et a priori, il a dit qu'il le souhaitait, même s'il a aussi dit 'je voudrais d'abord être champion du monde et après on verra' -, et si le Stade toulousain est d'accord - et a priori cela semble être le cas -, la Fédé ne peut qu'être d'accord", a déclaré le nouveau de la Fédération, élu le 14 juin et dont le mandat court jusqu'après les Jeux.

"Quelle chance ce serait qu'Antoine Dupont soit la tête de gondole du rugby français pour les Jeux olympiques et paralympiques, quelle chance ce serait pour le rugby, pour les Jeux olympiques eux-mêmes et quelle chance ce serait pour le pays", s'est-il réjoui. "Si les planètes s'alignent, et j'espère qu'elles s'aligneront, ce serait quelque chose de formidable".

Décision après la Coupe du monde

La décision sera prise "après" la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre - 28 octobre), pour laquelle les Bleus figurent parmi les favoris. Si le capitaine du XV de France doit, pour s'entraîner au rugby à VII, ne pas disputer le Tournoi des six nations 2024, la Fédération est "prête à prendre cet arbitrage-là", a assuré Florian Grill. Paris accueillera les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août 2024.