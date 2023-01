Antoine Dupont visite le jeune rugbyman tétraplégique : "en respectant les consignes, ça ne doit pas arriver"

Antoine Dupont en a parlé avec le coeur, lors de la conférence de presse du Stade Toulousain, ce mercredi. Après avoir abordé le match difficile qui s'annonce sur le terrain de Sale, samedi en Coupe d'Europe, le demi-de-mêlée international a aussi évoqué sa visite à Mathias Dantin,, mardi 10 janvier.

ⓘ Publicité

Ce jeune rugbyman de 17 ans des Hautes-Pyrénées est devenu tétraplégique suite à un accident lors d'un match de rugby , au mois de décembre. Originaire du département comme lui, Antoine Dupont s'est rendu à son chevet avec plusieurs joueurs, à l'hôpital de Toulouse. L'international du XV de France et du Stade Toulousain a aussi voulu rassurer sur la pratique du rugby en milieu scolaire, alors que les compétitions de l'UNSS ont été interdites après l'accident.

Pourquoi vous être rendu au chevet de Mathias ?

Avec Cyril Baille, on a été très sensible à cet accident là puisque Mathias est de Bagnères-de-Bigorre. Nous, nous avons fait l'école de rugby à Castelnau-Magnoac et à Lannemezan. L'accident est arrivé lors d'un match contre le collège de Garaison, où on était tous les deux aussi. Donc on s'était dit qu'on passerait le voir.

On est une dizaine de joueurs au final à y être allé. C'était donc top pour lui, parce qu'on sait tous la gravité de ce qui lui est arrivé. Alors aller passer 15, 30 ou 45 minutes à l'hôpital à côté d'ici, pour nous, c'est pas grand chose. Mais si on peut lui donner du courage et de l'espoir, même s'il en est déjà rempli, c'était juste ça notre objectif.

Que dire aux parents qui pourraient s'inquiéter, alors que le rugby scolaire est pointé du doigt ?

Pour décrire un peu les circonstances de l'accident, c'est arrivé sur un geste qui n'a pas lieu d'être sur un terrain de rugby, sur un geste qui n'a pas été du tout maîtrisé. C'est un accident plus que malheureux, mais ce n'est pas un geste qui est autorisé sur le terrain.

Donc plus on en arrive au rugby tôt, plus on commence tôt, et plus on apprend les gestes, la sécurité, le placement. Ce sont des réflexes qu'on arrive à avoir, à acquérir avec le temps. Surtout à cet âge là, où c'est encore plus important.

Mais en respectant les consignes, des accidents comme ça, ils ne doivent pas arriver. C'est arrivé sur une situation hors jeu, et sur un geste qui n'est pas tolérable dans notre sport.