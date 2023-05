Après Castres, Pierre-Henry Broncan rejoint le staff de l'Australie pour le Mondial de rugby

Après le Tarn, Pierre-Henry Broncan rebondit chez les Wallabies ! Le sélectionneur du XV d'Australie, Eddie Jones, a confirmé jeudi le recrutement dans son staff de l'ancien entraîneur du Castres Olympique. Broncan sera en charge des mauls dans l'optique de la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre).

Eddie Jones est redevenu sélectionneur de l'Australie en janvier dernier, et s'attelle à compléter son encadrement, avec l'ambition affichée de reconquérir le titre mondial cette année. Il a aussi annoncé les renforts de Brad Davis, le coach adjoint des London Irish, et de l'ancien demi d'ouverture international Berrick Barnes. Le premier sera chargé de l'attaque quand le second gèrera le jeu au pied.

Pour Pierre-Henry Broncan, c'est une nouvelle expérience à l'étranger. Le fils du "sorcier gersois" Henry Broncan est également passé par Bath, en Angleterre, de 2018 à 2020, une période durant laquelle il avait tissé des liens avec Eddie Jones. En France, il a évolué au Stade Toulousain, à Colomiers, à Auch ou encore à Aurillac.

Les Australiens veulent être champions du monde

"Nous pensons avoir un encadrement de qualité pour préparer l'équipe à faire main basse" sur le Mondial en France, a notamment commenté Eddie Jones, qualifiant ce staff "d'expérimenté, complet et flexible".

L'ancien sélectionneur du XV de la Rose, qui avait conduit l'Australie en finale de Coupe du monde en 2003, a affirmé vouloir ramener son pays à la place de numéro un, alors que les Wallabies sont actuellement 7e.

Le nouveau staff australien débutera lors du Rugby Championship contre l'Afrique du Sud le 8 juillet, avant un test match contre l'Argentine à domicile. Il y aura ensuite deux rencontres de la Bledisloe Cup contre la Nouvelle-Zélande.