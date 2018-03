Marco Tauleigne qui s'est révélé lors du tournoi des 6 nations était au Teil vendredi, la ville où il a appris le rugby et où vit une grande partie de sa famille. Le 3 ème ligne de Bordeaux-Bègles est venu saluer le maire qui lui remettra les clés de la commune au mois de Juin pour en faire son ambassadeur sportif.

Marco Tauleigne , 24 ans , né à Montélimar, découvre la notoriété depuis quelques semaines. Ses apparitions et ses exploits avec le XV de France lui valent désormais des sollicitations dans la rue pour prendre une photo ou signer un autographe.

Marco Tauleigne au Teil le 30 mars 2018 © Radio France - Emmanuel Champale

Et quand on demande au rugbyman s'il est drômois ou ardéchois, il répond simplement avec un grand sourire : "on peut dire Drôme-Ardéchois, c'est pas mal non ?"