Après les Six Nations, les regrets des internationaux toulousains qui doivent vite enchaîner face au Munster

Après avoir porté le maillot du XV de France pendant le Tournoi des Six Nations, les internationaux toulousains enfilent de nouveau les couleurs Rouge et Noir. Pas le temps de gamberger pour Antoine Dupont, Romain Ntamack ou Julien Marchand, qui s'envolent ce week-end pour l'Irlande, où il affronteront le Munster. Pas une mince affaire, après le coup dur de la défaite des Bleus face à l'Écosse, qui laisse de profonds regrets chez les joueurs.

"On sort d'un match, il faut se focaliser sur un autre. On est habitué à enchaîner." - Antoine Dupont

"J'ai eu mon dimanche de repos", glisse le demi de mêlée toulousain Antoine Dupont, dans un rire. Il faut embrayer, vite, en laissant de côté la déception : "Le dernier match laisse forcément un goût amer. Maintenant, on savait qu'en rentrant il y avait des échéances importantes qui arriveraient très vite. On sort d'un match, il faut se focaliser sur un autre et on est habitué à enchaîner".

"Retrouver les habitudes ici, c'est un réel plaisir." - Julien Marchand

Julien Marchand, le capitaine des Rouge et Noir, se dit lui très heureux de retrouver l'équipe toulousaine : "Tout le monde nous a vite remis dans le bain. Retrouver les habitudes ici c'est un réel plaisir, il y a de l'excitation". Il garde le positif du Tournoi des Six Nations : "On est content de la performance sur le tournoi. On est encore jeune, il nous reste beaucoup de route."

Objectif Munster, avec beaucoup d'absences

Direction donc l'Irlande samedi pour les huitièmes de finale de Coupe d'Europe. C'est un véritable duel de géants : les deux équipes détiennent le record du plus grand nombre de qualifications pour les phases finales.

"Gagner chez eux, ce sera compliqué. On va essayer de réaliser l'exploit", admet Romain Ntamack, l'international et demi d'ouverture du Stade Toulousain.

Pour réaliser l'exploit, il faudra faire sans plusieurs joueurs. Rynhardt Elstadt, le troisième-ligne toulousain, ne pourra pas se déplacer à Limmerick, de retour d'une semaine d'examens en Afrique du Sud et bloqué à Toulouse par les règles sanitaires irlandaises.

Une absence de plus, après celle de Sofiane Guitoune, sorti blessé lors de la rencontre avec Montpellier, et celles de Thomas Ramos, Aryhur Bonneval, Pierre Fouyssac, Lucas Tauzin et Juan Cruz Mallia.

Munster face à Toulouse, c'est ce samedi 3 avril, coup d'envoi 16h. Un duel à suivre comme toujours en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.