Après sa défaite à l'USAP, Lyon peste contre l'arbitrage

A sa première réponse en conférence de presse, le manager de Lyon Xavier Garbajosa donne le ton : "Les décisions arbitrales ne nous ont pas aidés". Au sortir de sa défaite à Perpignan 28 à 21, le LOU remet surtout en cause une décision de Jonathan Dufort. A la 17e minute du match, le demi-de-mêlée de l'USAP Tom Ecochard rattrape et stoppe l'arrière lyonnais Davit Niniashvili de manière illicite.

ⓘ Publicité

L'arbitrage vidéo est demandé pour juger le "jeu déloyal" du catalan. L'épaule de Tom Ecochard touche-t-elle le visage du lyonnais ? La première tendance se dirige vers un carton rouge mais l'arbitre estimerait finalement que Niniashvili change sa trajectoire (et se baisse) et l'usapiste n'écope que d'un carton jaune.

Si le match s'était mieux passé pour le LOU, la décision aurait sans doute était oubliée mais la frustration de la défaite a fait resurgir ce fait de match. "On peut en rediscuter de ce carton jaune, commente Xavier Garbajosa, on nous demande de faire attention à la sécurité des joueurs et il faudrait m'expliquer pourquoi ce geste ne débouche que sur un carton jaune. Je ne sais pas si c'est le tournant du match mais il y a eu un paquet d'autres fautes, il faudrait revoir tout ça."

A 15 contre 14, le LOU encaisse deux essais

Dans la foulée, le demi-de-mêlée Jean-Marc Doussain en rajoute non sans avoir pris les précautions préalables de "féliciter l'USAP qui a fait un sacré match" mais pour le numéro 9 du LOU, la décision de M. Dufort est contestable : "On parle de la protection des joueurs, l'arbitre vidéo demande un carton rouge et lui sur le terrain décide d'un jaune. Heureusement que c'est Tom Ecochard (Ndlr : référence à la taille du demi-de-mêlée) parce que si c'est le 8 de l'USAP, Lemalu, je ne sais même pas si notre arrière peut encore jouer au rugby ce soir. La décision de l'arbitre est gênante, pour moi. On a tous vu le même geste, il n'est pas maîtrisé, il touche la tête, avec de la violence, il n'y a pas de débat pour moi."

Le LOU peste après cette décision arbitrale qui aurait pu le faire jouer pendant plus de soixante minutes à 15 contre 14. Cependant, pendant les dix minutes en supériorité numérique, suite à cette exclusion temporaire de Tom Ecochard, le LOU a encaissé deux essais, soit douze points.

De son côté, David Marty, l'entraîneur de l'USAP préfère ironisait et ne pas nourrir la polémique : "pour moi, il n'y avait même pas faute", lance-t-il, en rigolant. "Je n'ai pas spécialement envie d'être objectif, c'est pour toutes les fois où on n'a pas été objectifs avec l'USAP donc ce soir je ne vais pas l'être et je vais être satisfait du résultat".