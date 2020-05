[ARCHIVES] Revivez l'exploit de l'Aviron Bayonnais en demi-finale de Pro D2 à Oyonnax

C'était le 18 mai 2019, il y a un an. Au terme d'un match époustouflant et d'un scénario incroyable, l'Aviron Bayonnais s'imposait contre toute attente sur le terrain d'Oyonnax en demi-finale de Pro D2. Un exploit qui forgera le groupe et le mènera jusqu'au titre de champion huit jours plus tard.

C'était il y a tout juste un an ! Un exploit retentissant qui marquera longtemps les mémoires et l'histoire du rugby bayonnais. L'Aviron s'imposait le 18 mai 2019 sur le terrain d'Oyonnax, grand favoris, en demi-finale de Pro D2 après avoir sorti péniblement Nevers (32-26) en barrages la semaine précédente.

Dominés et largement menés à la mi-temps, les Bayonnais ont renversé l'ovalie en seconde période pour s'imposer (34-38) au bout du suspens dans un match spectaculaire. Une marche décisive qui les aidera huit jours plus tard à arracher le titre de champion face à Brive à la dernière seconde. France Bleu Pays Basque vous proposer de remonter le temps, et revivre cette journée. Fermez les yeux, c'est comme si vous y étiez.

Le 18 mai 2019

Bayonne est en finale ! En soit le fait est déjà suffisamment rare et imprévu, en cette année de reconstruction pour les hommes de la Nive à l’effectif rajeuni. Mais quand on connait le scénario qui a mené à ce dénouement samedi à Oyonnax, on manque de mots.

Réécouter les commentaires de Thibault Vincent, Benjamin Thiery et Christian Bibal en direct samedi soir

Le Résumé

L'Aviron parti le 16 mai, dans la peau de l'outsider qui n'a rien à perdre dans l'Ain, a été rejoint en terre hostile par tout un peuple de supporteurs hyper motivés qui a traversé, la plupart en car, toute la France pour pousser derrière les siens.

Un début de match tonitruant des Bayonnais qui mènent petitement mais logiquement (9-3) après 20 minutes de jeu. Un quart d’heure de feu d’Oyonnax qui plante 3 essais à l’Aviron avant la mi-temps (27-9). Des ciels et blancs qui semblent lâcher, un match qui paraît plié.

Et finalement un scénario fou en seconde période, une « remontada à la bayonnaise » (que certains se plaisent déjà à nommer « jamon tada »), 40 minutes de rêve, du suspens jusqu’au bout, et un stade qui contemple la folie des inconditionnels ciels et blanc en folie dans les tribunes.

Après match, les joueurs qui tiennent ensemble la conférence de presse dans une salle juste au-dessus des vestiaires et de supporteurs en délire devant la porte, n'en reviennent pas, mais promettent le meilleur pour la suite.

C’est un très grand moment de rugby que l’on a vécu ce samedi sur France Bleu Pays Basque. Et on sera de nouveau là dimanche 26 mai pour vous faire vivre la Finale de Pro D2 depuis le stade du Hameau à Pau. Avant, pendant et après.