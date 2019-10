Armitage, Olmstead : le point sur les recrues du Biarritz Olympique

Biarritz, France

A 34 ans, il va apporter son expérience et sa science du grattage au BO. Steffon Armitage s'entraîne depuis lundi avec le groupe biarrot. Lui qui la saison dernière, a été un des rares joueurs de la Section paloise à donner satisfaction, il est arrivé du côté d'Aguiléra pour remplacer Filipe Manu. Et petit à petit, commence à trouver ses marques dans l'effectif biarrot.

"Steffon est un joueur de Top 14 qui débarque dans un groupe déjà établie, explique Nicolas Nadau, l'entraineur biarrot des lignes-arrières. Il a besoin encore d’apprendre les systèmes, et puis surtout les hommes. Quand on arrive quelque part, il faut d’abord commencer à connaître les joueurs. Trouver sa place dans ce groupe, ce collectif et le jeu mis en place. En tout cas, il confirme et il nous montre que sur sa technique individuelle et physiquement, il est prêt."

Indéterminée pour Olmstead

Arrivé pour compenser l’indisponibilité du seconde ligne sud-africain Edwin Hewitt, le seconde ligne international canadien Evan Olmstead, qui était au Japon avec sa sélection pour la Coupe du monde doit encore régler des problèmes administratifs. L'ancien joueur de 28 ans, qui a connu la Premiership avec Newcastle (30 matchs) et dernièrement le championnat néo-zélandais avec Auckland.

"Son arrivée est un peu décalée. Il arrivera un petit peu plus tard dans l’équipe, il doit d’abord aller régler des problèmes de papiers en Australie", explique Nicolas Nadau.

Biarritz / Béziers, 8e journée de Pro D2, vendredi 18 octobre à 20h00

