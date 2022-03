Arnaud Méla, entraîneur de la touche du CA Brive, prolonge d'un an : "Je suis très heureux"

En 2017, lorsque Méla a quitté le club pour rejoindre et entraîner Albi, ce fut un déchirement mais aussi une délivrance. A l'époque, interrogé par France Bleu Limousin, celui qui était coach d'Albi indiquait emmagasiner "tellement d'expérience dans un rôle comme j'ai aujourd'hui, que je n'aurai jamais pu avoir même si j'avais dirigé les Espoirs du CAB et fait quelques piges avec l'équipe première. Je ne me serai jamais posé autant de question sur le rugby." Ces questions, il semble y avoir trouvé des réponses, car Arnaud Méla a prolongé son aventure avec Brive en tant qu'entraîneur de la touche jusqu'en 2023.

"Je suis très content et très fier" a réagi l'ancien deuxième ligne briviste. "Maintenant, ce qui compte le plus, c'est que le CAB gagne". Pour cela, Arnaud Méla peut capitaliser sur un système défensif qu'il a mis en place depuis le début de saison, à Bugeat, lors du stage de préparation. "J'ai des joueurs qui ont adhéré à ma façon de faire et à mon discours et c'est ce qui paye sur le terrain. Tu peux avoir la meilleure façon de faire au monde, si les joueurs n'ont pas envie de la faire, ils la feront pas. C'est eux qui sont sur le terrain !"

Du travail dans les touches offensives encore

Ces joueurs ont eu bien pris conscience de leurs manques dans ce secteur. A tel point que Mathieu Voisin avoue ne pas avoir travaillé la touche comme cela. "On se retrouve collectivement et individuellement dans ce système. On prend du plaisir à faire des touches" complète le vice-capitaine du CAB. Un système qui a permis aux brivistes de remporter des matchs ou de réaliser des belles performances. _"Le fait de contrer des ballons en défense, ça peut mettre le doute dans une équipe. On a accentué ce point cette année"._Résultat : à Toulon, les brivistes sont dans le match. Idem à Toulouse.

Arnaud Méla admet pourtant que la touche, son domaine, doit encore être perfectionné. _"_Sur la touche offensive, on peut encore progresser car on a trop de déchets. Ce sont des petits détails qui font qu'on perd des ballons. On peut aussi travailler la touche défensive, c'est de la concentration" estime l'ancien deuxième ligne et sauteur en touche.

Quant aux relations dans le staff, l'ancien capitaine les trouvent "bonnes". En ajoutant : _"Si je me sens pas bien, je peux me mettre dans un mode pas agréable. Mais là, ça va, je me régale."_Gageons qu'Arnaud Méla se régale encore une année, alors que le recrutement du CA Brive, encore en cours, risque de bouleverser les profils en troisième ligne notamment.