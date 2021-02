Arrêt des championnats amateurs de rugby : le coach du RACC "pas surpris mais un peu déçu"

Les championnats de rugby amateurs ne reprendront pas cette saison. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi après-midi, la Fédération française de rugby annonce 'l'arrêt des compétitions de rugby amateur dans leur format officiel pour la saison 2020-2021".

Il n'y aura ni montée, ni relégation cette saison précise le communiqué, "sauf pour celles (Ndlr : équipes) bénéficiant d'une dérogation". Pour William Donnard, l'entraîneur du Rugby Athlétique Club Castelroussin (Fédérale 3), cette nouvelle n'est pas une surprise.

"Quand on voit la situation sanitaire se dégrader, on comprend que le sport amateur ne sera pas priorité", commence-t-il. "Même au très haut niveau, et au niveau international il y a des cas de coronavirus au sein des clubs avec des matchs reportés. Tant que le très haut niveau n'avait pas repris son rythme de croisière, on savait bien que l'échelon fédéral n'allait pas repartir", décrypte l'entraîneur du RACC.

Une légère déception

"Nous sommes évidemment déçus, car on avait envie de vite revenir sur le terrain, mais soulagés aussi, car nous sommes fixés", poursuit William Donnard qui se projette déjà sur l'année prochaine.

"L'idée va être de préparer une saison 2021-2022 qui démarrerait dans les dates habituelles, celui qui gérera le mieux cette période sans compétition sera celui qui fera un très bon début de saison prochaine", conclut l'entraîneur castelroussin.