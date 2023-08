Arthur Cœur de lion : l'incroyable retour du joueur du MHR en Equipe de France de Rugby

Qui pouvait l'imaginer lorsque le 17 septembre dernier, à Brive il restait au sol, son genou gauche qui l'avait éloigné 8 mois des terrains venait de nouveau de lâcher. Déchirure des ligaments croisés : nouvelle opération, des mois de convalescence, une reprise progressive au début du printemps.

"Je ne voulais pas revenir mais revenir plus fort" Arthur Vincent (AFP)

Et Arthur Vncent s'est donné, son terrain d'entrainement les gradins du GGL stadium à Montpellier, dont il a gravi les marches en courant à cloche pied encore et encore des séances de musculation, de boxe et une idée fixe : rejouer avant la fin de la saison sauf que le MHR n'a pas disputé les phases finales du top 14.

Sans aucun temps de jeu à ce moment la sélection semblait compromise mais c'était sans compter sur Fabien Galthié le sélectionneur des bleus qui connait bien Arthur, il a vu naitre sportivement à Montpellier et qui l'a appelé pour le rassemblement à Marcoussis. Arthur Vincent est dans le groupe certes privé de nombreux cadres qui joue cet après midi face à l'Ecosse et si le défi d' Arthur Vincent de disputer la coupe du monde démarrait aujourd'hui?