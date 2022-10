Arthur et Edgar Retière, "comme dans le jardin" lors de MHR-Toulouse

On connaissait les Marchand, les Ntamack... Une nouvelle fratrie a été alignée en même temps sur une pelouse de Top 14 par le Stade Toulousain. Arthur et Edgar Retière ont formé une charnière inédite sur la pelouse de Montpellier lors de la 5e journée de championnat ce dimanche.

Arthur et Edgar Retière se souviendront sans doute longtemps de ce dimanche 2 octobre 2022. Les deux frangins ont formé la charnière du Stade Toulousain avec les numéros 9 et 10 dans le dos au coup d'envoi de la rencontre remportée à Montpellier (17-19).

"Après le premier impact, c'était lancé"

Edgar Retière a donc connu ses premières minutes de Top 14 ce dimanche. Avec un succès à la clé, joli baptême : "C'était un gros match avec beaucoup d'intensité qui s'est joué sur des détails. Ils touchent le poteau... Mais on n'a rien lâché. On a gagné avec un groupe jeune. Peut-être remanié un petit peu mais on a prouvé que c'était tout un groupe qui avait gagné aujourd'hui. J'étais un peu stressé au début sur les premiers ballons mais après le premier impact, c'est lancé. J'ai eu beaucoup de confiance de tous les coéquipiers, de tous les coachs. J'ai été préparé cette semaine à jouer ce match. Cela fait trois ans que je m'entraîne avec l'équipe donc j'étais prêt à jouer."

"9 et 10, c'est quand même incroyable"

Edgar Retière a aussi pu profiter des mots de son grand frère Arthur, beaucoup plus habitué à ce genre de rendez--vous :"On ne s'attendait pas à jouer aussi tôt ensemble. 9 et 10 c'est quand même incroyable. On a des automatismes, on se connait. Il m'a dit de jouer simple, ensuite sur le terrain la communication elle passe comme si on était dans le jardin."