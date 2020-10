Arthur Retière, de Nuits-Saint-Georges au XV de France

France-Irlande, samedi 31 octobre, dernier match du Tournoi des six nations et peut-être le premier avec le maillot bleu pour Arthur Retière. L'ailier de 23 ans, joueur de La Rochelle, formé à Nuits-Saint-Georges devrait rentrer en cours de match. Une fierté mais pas une surprise pour ses proches.

Un petit "cocorico" bourguignon, ça fait du bien en cette période morose de reconfinement. Cette bonne nouvelle nous vient du rugby : Arthur Retière, 23 ans, né à Dijon et formé à Nuits-Saint-Georges au CS Nuiton va sûrement connaître sa première sélection avec le XV de France, à l'occasion du dernier match du Tournoi des six nations contre l'Irlande. Sûrement, parce qu'Arthur Retière est sur le banc, mais on peut raisonnablement penser qu'il entrera pour apporter du tonus et de la fraîcheur à l'aile en cours de rencontre

"Toucher le graal de l'équipe de France, c'est quand même réservé à peu de personnes"

Arthur Retière est issu d'une famille de rugbymans. Son petit frère, Edgar, joue au Stade Toulousain. Son père, Didier Retière, a lui été joueur et entraîneur, aujourd'hui haut placé à la Fédération française de rugby en tant que Directeur technique national (DTN). Il sera au Stade de France pour les débuts de son fils samedi soir. "Toucher le graal de l'équipe de France, c'est quand même réservé à peu de personnes, donc c'est une fierté de le voir atteindre ce niveau-là, raconte-t-il. C'est un vrai passionné de rugby depuis tout petit, donc c'est super".

Une fierté mais pas une surprise dans son club formateur

Arthur Retière a fait ses armes au CS Nuiton jusqu'en 2015, et son départ pour le Racing 92. "Quand il était petit, il avait des qualités hors-norme, il se différenciait des autres par la dimension physique, même si ce n’était pas un gros gabarit, se souvient Vincent Lecheneaut, président du club. C'est un joueur qui a beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère et ça il l'a toujours eu. On a toujours détecté en lui des qualités hors-normes et il a toujours été aussi dessus du lot". Cette première sélection aurait même pu avoir lieu il y a quelques mois déjà, estime Vincent Lecheneaut :"ça arrive un peu sur le tard, mais c'est largement mérité".

"C'est largement mérité", pour Vincent Lecheneaut, président du CS Nuiton Copier

Pourquoi l'avoir pris ?

Avant le premier confinement, Arthur Retière avait déjà été appelé dans un groupe élargi pour le Tournoi des six nations, mais son nom n'avait jamais été couché sur une feuille de match. Il profite cette fois-ci de la blessure de Teddy Thomas, mais aussi d'une bonne réputation auprès du staff. "On le connaît un peu dans le championnat. C'est un joueur brillant, qui est très bas sur les appuis, un peu insaisissable, qui dézonne beaucoup, explique Laurent Labit, entraîneur en charge de l'attaque du XV de France. Il est capable de jouer dans des situations où on ne l'attend pas, il est très difficile à défendre. C'est aussi quelqu’un qui a beaucoup de tempérament".

Laurent Labit, entraîneur en charge de l'attaque des Bleus, parle des qualités d'Arthur Retière Copier

Même constat élogieux pour Thibault Giroud, le directeur de la performance des Bleus : "C'est un joueur qui est très explosif, qui a beaucoup d'accélération. C'est un joueur capable d'accélérer à n'importe quel moment, avec un centre de gravité tout le temps en mouvement, et ça c'est rare. Il est capable, sur des appuis très courts et très brefs, de faire la différence dans les duels en un-contre-un".