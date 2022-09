Arthur Retière : "J'arrive sur la pointe des pieds au Stade Toulousain"

Arthur Retière a rejoint les rangs du Stade Toulousain cet été. Entré en jeu contre l'UBB le weekend dernier, il a pour lui sa polyvalence qui devrait bien aider le staff cette saison.

Comment s'est passée ton intégration ?

"Mon frère m'a beaucoup aidé et puis je connaissais pas mal de mecs ici donc ça a été plus facile pour s'intégrer."

Comment tu vis ce changement de club ?

"Avec La Rochelle on a bien fêté le titre. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre pour moi. On arrive un peu sur la pointe des pieds. Le mieux c'est de très vite s'imprégner du jeu toulousain."

Tu peux jouer à la mêlée ou sur une aile, une préférence ?

"S'il faut dépanner à un autre poste, bien sûr que je le ferais. Je suis plus à l'aise à l'aile parce que c'est le poste où j'ai joué le plus ces dernières saisons. Numéro neuf, il faut trouver des repères. A l'entraînement, on essaie de faire les deux."

Tu as vu une différence entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain ?

"Je ne pense pas qu'il y ait de grande différence, si ce n'est beaucoup plus de joueurs à chaque poste. Et puis il y a toute une ambiance entre nous. Quand je suis arrivé, on aurait dit qu'on se connaissait depuis très longtemps. Je pense que c'est ça qui fait la force du groupe."