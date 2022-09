Arthur Vincent devient ambassadeur de la marque BIC

L'enseigne BIC a porté son dévolu sur trois rugbymen internationaux français pour sa nouvelle campagne de pub, afin de promouvoir une gamme de rasoirs rechargeables : le montpelliérain Arthur Vincent, mais également Roman Ntamack et son collègue Matthis Lebel ont été retenus.

Arthur Vincent (au milieu) en compagnie de Romain Ntamack (à gauche) et Matthis Lebel

A l'aise sur le terrain, mais aussi devant les objectifs ! Choisi par BIC comme nouvel ambassadeur d'une gamme de rasoirs rechargeables (BIC® Hybrid Flex), Arthur Vincent a posé pour la marque, et son visage sera bientôt affiché dans de nombreuses enseignes, partout en France, notamment dans les salles de sport Basic-Fit.

Retenu parce que "jeune, prometteur et décrit comme la nouvelle pépite discrète du XV de France, avec de superbes performances dernièrement", selon Daphnée Catimel, chef de projet chez Bic France, le centre du MHR est accompagné par deux partenaires toulousains.

Romain Natamack, Matthis Lebel et lui succèdent ainsi à de grands noms du sport tricolore, eux aussi partenaires, jadis, du géant français : Raymond Poulidor, Jean-Pierre Papin, les frères Cantona, ou plus récemment Bernard Laporte et Dimitri Szarzewski.

Une première campagne digitale vient de voir le jour (Facebook, Youtube, Instgram), le weekend dernier, avec la diffusion de spots humoristiques sur internet. Des vidéos dans lesquelles le natif de Maugio n'apparaît pas encore, puisque le jeune homme de 22 ans revenait tout juste de blessure et a du renoncer au premier tournage avant l'été, "pour privilégier sa carrière sportive évidemment, mais il apparaîtra sur tous les visuels et sera là pour les tournages en 2023", précise Daphnée Catimel.

Les trois garçons ont en effet signé un contrat de trois ans avec BIC, fort d'une production de 2,3 milliards de rasoirs dans le monde, en 2021, lesquels représentent près d'un quart du chiffre d'affaires du groupe, qui produit par ailleurs des briquets ou encore des articles de papeterie, depuis 1945.