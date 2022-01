Top 14 : l'ASM Clermont va pouvoir se jauger face au Racing sous pression

Confirmer. C'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué dans le sport de haut niveau. Après s'être offert le scalp du grand Stade Toulousain samedi dernier au Michelin (16-13), l'ASM Clermont Auvergne enchaine ce week-end avec un autre poids-lourd du Top 14 : le Racing 92 à la La Défense Arena de Nanterre.

Un match à enjeu dans la course au Top 6, et donc à la qualification pour les phases finales. Comptablement, les Auvergnats n'en sont pas loin (7emes à deux points du LOU). Les Franciliens, eux, naviguent en eaux troubles, 10emes à neuf longueurs des Lyonnais. Autant dire qu'une défaite lors de cette 15e journée mettraient les ciel et blanc dans la panade et les plongeraient dans une mini-crise.

Une bête blessée, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour la prendre - Etienne Fourcade

Le Racing 92 n'avance plus depuis deux mois. Les hommes de Laurent Travers restent sur quatre défaites consécutives en championnat (Brive, Bordeaux, Castres et Lyon). Avec une parenthèse enchantée au milieu de cette série noire : un large succès à Northampton (45-14) en Champions Cup le 10 décembre dernier.

Pour le talonneur Etienne Fourcade, l'ASM peut faire le break au classement avec son hôte du soir en cas de victoire : "Une bête blessée, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour la prendre. De toute façon, il faut qu'on la joue. De toute façon on va y aller pour gagner. Ils sont décrochés pour l'instant, mais ça peut revenir à l'image de Castres l'année dernière, qui avait fait une bonne fin de saison. Si on va scorer chez eux et qu'on gagne là-bas, ils seront un peu plus en difficulté que maintenant, donc à nous de les mettre en difficulté."

Ils ont vraiment à cœur de se racheter, ça va être un gros déplacement - Cheikh Tiberghien

Même son de cloche pour l'arrière Cheikh Tiberghien qui s'attend à un match costaud face à des Parisiens sous pression : "Ca reste une grosse équipe du Racing quand même. Ils sont dans une période où ils gagnent pas forcément, mais on a aussi vécu cette période, ça ne veut pas dire qu'ils sont en manque de confiance. La semaine dernière ils ont perdu, mais ils ont quand même fait un gros match. On s'attend à un déplacement comme toutes les équipes qui vont aux racines dans l'Arena. Un gros match avec une grosse intensité. Là, ils ne sont pas très loin, donc ils ont à cœur de vraiment se racheter, en plus, chez eux. On s'attend à un gros déplacement, très loin d'être facile."

Jauge à 2.000 pour l'Arena

Ce choc de la 15e journée du Top 14 va se dérouler dans un contexte forcément particulier. L'Arena étant couverte - et donc classée dans la catégorie des salles de spectacles - c'est une jauge à 2.000 personnes qui doit s'appliquer ce samedi soir. Ca risque de sonner creux dans une arène qui peut accueillir 30.000 spectateurs. "Ce n'est pas parce qu'ils ont 2.000 supporters qu'ils vont moins bien jouer", tempère Etienne Fourcade, "je pense que le plus important, c'est d'essayer de constants pendant 80 minutes comme on a su faire contre Toulouse. Je pense que si on arrive à être constant 80 minutes, on sera déjà une bonne chose de faite."

Vahaamahina forfait, Parra sur le banc

Pour débuter la rencontre, Jono Gibbes a décidé de titulariser l'international argentin Tomas Lavanini de retour de cinq matchs de suspension, après une brutalité contre l'Irlande. En revanche, le technicien néo-zélandais devra se passer de Sébastien Vahaamahina, touché à une cuisse jeudi lors du dernier entrainement.

L'ASM devra également faire sans son capitaine Arthur Iturria, mais aussi Jacobus Van Tonder, blessé au dos, sans oublier les blessures de Peceli Yato ou encore Alexandre Fischer. La charnière de départ sera composée de Sébastien Bézy et Camille Lopez (qui vient de s'engager à Bayonne). Morgan Parra sera sur le banc des remplaçants.

La rencontre est à vivre en intégralité (21h05) avec les commentaires de Julien Oury sur France Bleu Pays d'Auvergne.