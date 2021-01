ASM Clermont : absence prolongée et inquiétante pour Alexandre Lapandry après sa commotion cérébrale

Alexandre Lapandry sera indisponible encore deux mois, a annoncé ce mardi l'ASM Clermont Auvergne. Âgé de 31 ans, le 3e ligne international (13 sélections) est éloigné des pelouses depuis le 18 octobre après un choc subi lors du match contre le Stade français (remporté par l'ASM 41 à 27).

Ce choc a provoqué une commotion cérébrale et Alexandre Lapandry en subit encore les conséquences. Des examens complémentaires ont montré des dommages au niveau cervical. Il n'y a donc pas d'autre choix que de prolonger la phase de récupération.

Après avoir repris une phase de préparation physique il y a plusieurs semaines, le double champion de France auvergnat ne participe plus aux séances d'entraînement. Ce coup d'arrêt plus long que prévu peut-il remettre en cause la suite de la carrière du joueur le plus ancien (depuis 2008) au club ? On est en droit de se poser la question.

Début octobre, il avait passé le cap des 200 matches en Top 14 avec son club de cœur contre Agen. Alexandre Lapandry avait confié récemment à nos confrères du journal La Montagne :"On a tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête"...