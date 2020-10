ASM Clermont : Alivereti Raka devant la Commission de discipline de la LNR ce mercredi

L'ailier international auvergnat Alivereti Raka (25 ans ; 4 sélections), comparaît ce mercredi devant la commission de discipline de la LNR (Ligue nationale de rugby), le 14 octobre. Il est cité après un plaquage dangereux sur le demi de mêlée d'Agen, Paul Abadie, lors de la victoire de Clermont (31-12) au stade Marcel-Michelin, samedi 3 octobre.

S’il est reconnu coupable "d’acte de jeu déloyal" par la Commission de discipline de la LNR, Raka risque entre 6 et 52 semaines de suspension, comme le stipule le règlement de la Ligue, puisque "pour tout acte de jeu déloyal entraînant un coup à la tête, le point d’entrée retenu correspond au minimum au degré moyen de l’échelle de gravité".

L'avis de Franck Azéma

"Quand tu prends au visage, on connait la règle, c'est carton rouge. Par contre, le débrief en direct des arbitres avec la vidéo et ce qu'on nous a exposé, ça confirme que sur le dernier mouvement, l'Agenais qui est plaqué (par Bézy en premier), chute, et descend sa zone d'impact. Et quand tu arrives à 25 ou 30 km/h, c'est difficile sur un quart de seconde de l'éviter. Le jaune me paraît du coup normal. Après, ce qui m'agace c'est le sondage (sur le site Rugbyrama) pour savoir s'il méritait un jaune ou un rouge. C'est aberrant. Ils font partie de la commission de discipline ? Ça n'a pas lieu d'être [...] Raka n'a pas envie de frapper au visage. On peut s'attendre à tout sur la sanction. Il arme pour plaquer, l'Agenais tombe mais il n'intervient pas pour faire mal", explique le coach auvergnat, Franck Azéma.

Lors de sa convocation, l’ailier ASMiste pourra tout de même se défendre de posséder un casier quasi vierge, puisqu’il n’a écopé que d’un carton jaune, et d’aucun rouge en Top 14, depuis ses débuts professionnels avec Clermont.