On pourrait en rire, mais tout ceux qui aiment et supportent l'ASM n'apprécient que très modérément le comique de répétition. A chaque semaine suffit sa peine... et son lot de blessés. Ce n'est plus une infirmerie, mais une clinique du sport. La bataille livrée (et perdue) face à Castres a encore fait des dégâts. Au premier desquels Aurélien Rougerie, auteur de son 96eme essai en championnat, mais sorti prématurément en début de seconde période. Blessé au genou droit suite à un choc, Le centre clermontois souffre d'une entorse partielle du ligament interne et sera éloigné des pelouses pour une période estimée à un mois environ.

Autre blessé : David Strettle. L'Anglais a disputé que 7 minutes de match avant de se tordre la cheville droite. Résultat : une entorse du ligament latéral interne. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée. Enfin, Benjamin Kayser a été victime d’une commotion cérébrale suite à un choc à la tête lors d’un plaquage. Kayser a été laissé au repos. Il reprendra progressivement l'entrainement, sous suivi médical, comme le prévoit le protocole commotion. Au total, 12 joueurs de la ligne d'arrières et cinq avants sont désormais indisponibles.

A l'image de son talonneur international, c'est tout le staff clermontois qui a mal au crâne en ce moment. Et ce n'est évidemment pas à cause des fêtes de fin d'année. Et pour cause. Ni trêve, ni de répit pour les "Jaune et Bleu" qui iront défier le Racing 92 (4eme) ce dimanche sur la pelouse synthétique de la U Aréna pour le compte de la 15e journée du Top 14. Coup d'envoi à 21 heures. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.