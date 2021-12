ASM Clermont : "On préférerait que ces restrictions soient adaptées au format des stades", Jean-Luc Loignon

Sauf nouvelle contamination au sein des effectifs, le choc entre l'ASM Clermont et le Stade Toulousain samedi soir (21h05, sur France Bleu Pays d'Auvergne) va se dérouler devant près de 18.000 spectateurs.

Mais à compter du lundi 3 janvier, le stade Marcel-Michelin va (re)passer en mode crise. Ce sera 5.000 personnes maximum dans le stade. Une jauge qui, pour l'heure, n'impacte que la réception des Anglais de Sale, le 16 janvier en Champions Cup. La mesure n'étant valable que pour une durée de trois semaines.

D'ici là, le directeur administratif et financier de l'ASM Clermont compte sur la Ligue Nationale de Rugby pour négocier des jauges proportionnelles à la capacité des stades. Entretien avec Jean-Luc Loignon.

France Bleu Pays d'Auvergne : commençons par la réception de Toulouse samedi. Quel impact ?

La jauge sera normale, puisque les restrictions ne s'appliquent qu'à partir du lundi 3 janvier. Avec simplement les normes qui avaient été posées avant, notamment sur les réceptifs. Il n'y a que des services en places assises. Même chose pour les buvettes, où on ne peut consommer que sur des places assises. Mais à part ça, on reste sur un schéma classique. Aujourd'hui, on a vendu à peu près 17.000 places.

Cette histoire de jauge unique pose quand même problème ?

A l'instant où je vous parle, il y a l'ensemble des ligues professionnelles qui se réunissent pour parler de ce sujet-là et des impacts. Qu'il y ait des jauges, on peut le comprendre, ça peut être aussi une mesure de prévention intéressante. Mais ce qui nous gêne, comme lors des précédentes décisions, c'est qu'une jauge à 5.000 dans un stade de 20.000 places, c'est pas la même chose qu'une jauge à 5.000 dans un stade de 10.000. Donc, on préférerait que ces restrictions soient adaptées au format des stades, ce qui serait plus logique et irait dans le but recherché.

Le stade Marcel-Michelin ne pourra accueillir que 5000 spectateurs contre Sale © Radio France - Emmanuel Moreau

Des pertes de l'ordre de neuf millions d'euros sur une saison

Parlons des buvettes. La consommation de boissons et de nourriture va être interdite dans l'enceinte sportive. Ça signifie un gros manque à gagner, là aussi.

Les mesures ont été annoncées par le gouvernement, mais on n'a pas les textes d'accompagnement, donc il faut les attendre pour savoir ce qu'il en est exactement. Aujourd'hui, techniquement, vous pouvez avoir les buvettes, mais il faut que les gens consomment de manière assise. Là, il semblerait que ce ne soit plus le cas pour cette partie-là. Ce serait dommage, mais bon, c'est peut être une prévention qui est nécessaire. Après, vous avez l'aspect dans les (salons) VIPs où on est aujourd'hui sur des places assises. Donc on est sur un schéma des restaurants, des cafés et des bars. Donc, aujourd'hui, ça n'a pas été remis en cause dans la présentation qui a été faite par le premier ministre.

Donc, pour l'instant, vous êtes plutôt serein...

Inquiet, mais optimiste, il faut l'être malgré tout (rires).

La période précédente de huis-clos ou de jauges a beaucoup pesé économiquement. Vous avez chiffré les pertes pour le club à ce moment-là ?

Oui, très clairement. On l'avait annoncé à nous, on était sur des pertes de l'ordre de 9 millions d'euros sur une saison. Donc, c'était très important et on est un des clubs qui a le plus de recettes "billetterie" et de recettes "hospitalité". Donc, effectivement, ce manque à gagner était très fort. Après, les aides de l'Etat et notamment le Fonds d'aide au sport professionnel a permis aux clubs économiquement de survivre à cette période-là. Quand on discute avec des clubs britanniques ou irlandais, ils n'ont pas eu les mêmes conditions que nous. Donc, de ce côté-là, je pense que les décisions prises en France ont permis au sport professionnel de s'en sortir. Maintenant, il ne faudrait pas que ça dure et que ça se renouvelle, parce que je ne sais pas si l'Etat, pourra nous aider aussi fortement.

Le stade Marcel-Michelin vu du restaurant l'En-but © Radio France - Jean-Pierre Morel

Les clubs qui jouent en ce moment ne sont pas contrôlés

On a parlé de jauge, de stade, mais il faut aussi parler des joueurs.

Cette pandémie a touché en particulier le Stade Français et l'ASM ce week-end et elle a touché deux autres clubs avant. On voit très bien que peu de clubs sont à l'abri. Les clubs qui jouent en ce moment ne sont pas contrôlés. Donc, je pense qu'on va revenir à des contrôles plus fréquents. Et avec la vitesse de propagation de ce virus, il y a plus de craintes sur la gestion des effectifs.

Du coup, ça va s'imposer de surveiller les joueurs d'un peu plus près ?

Je pense qu'il va être nécessaire d'avoir une surveillance plus étroite, oui.

Les joueurs de l'ASM espèrent retrouver rapidement le centre d'entrainement © Maxppp - Richard BRUNEL

Testés ce mardi

En marge de ces nouvelles mesures sanitaires, l'effectif et le staff clermontois ont été placés à l'isolement depuis le report du derby du Massif central à Brive. Trois joueurs ont été testés positifs avant le court déplacement en Corrèze.

Afin de pouvoir reprendre l'entrainement et de préparer la réception du Stade Toulousain samedi, les joueurs et l'encadrement doivent être soumis à une nouvelle salve de tests PCR. Ils sont réalisés ce mardi après-midi. Les résultats sont attendus demain.