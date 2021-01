ASM Clermont Auvergne : Sitaleki Timani va partir, Tomas Lavanini va arriver

Au lendemain de l'officialisation de l'engagement du Néo-Zélandais Joel Everson jusqu'à la fin de la saison en tant que joueur supplémentaire, l'ASM Clermont poursuit le remaniement au poste de deuxième ligne. D'abord en réalisant un coup d'éclat sur le marché des transferts.

L'international argentin Tomas Lavanini s'est engagé pour les deux prochaines saisons. Il compte 56 sélections avec les Pumas et a déjà disputé deux coupes du monde. Lavanini, (28 ans, 2,02, 130 kg) joue actuellement avec les Tigers de Leicester en Angleterre, il arrivera en Auvergne l'été prochain.

C’est évidemment une excellente nouvelle pour le club" se réjouit le directeur sportif de l’ASM Franck Azéma, sur le site du club. "Tomas est un joueur de classe mondiale, qui figure parmi les spécialistes les plus reconnus à son poste au niveau international. Il incarne la combativité et l’état d’esprit du pack argentin dont on connait bien le caractère et la réputation. C’est évidemment un combattant des Pumas reconnu mais aussi un joueur encore jeune (28 ans), qui se déplace énormément et possède de bonnes mains. Nous sommes persuadés qu’il correspondra parfaitement avec le jeu que nous voulons mettre en place et tirera l’ensemble du groupe vers le haut grâce à ses qualités et son caractère."

Timani quittera l'ASM à la mi-février

Après cinq saisons passées sous le maillot de l'ASM, Sitaleki Timani a décidé de partir pour "raisons familiales et personnelles." Le deuxième ligne d'origine tongienne, et ex-international australien, renonce donc à ses 18 deniers mois de contrat. La crise sanitaire ne faisant complexifier sa situation personnelle. Timani va quitter le club le 15 février (après le déplacement à Agen).

Franchement c'est dur de perdre un mec comme ça... Franck Azéma

Franck Azéma regrette ce choix mais le respecte. "Je n'ai pas vraiment le choix honnêtement. Il fait un choix pour sa famille, il faut le respecter. Il s’assoit sur 18 mois de salaire. Il joue dans un club de top 14, il a 35 ans... Je me vois mal dire à un garçon comme Sita tes raisons (de son départ) ne sont pas valables... C'est dur de perdre le joueur, de perdre un leader de vestiaire, un papa, qui est très discret, mais avec une hygiène de vie irréprochable. On perd un très bon mec. Franchement c'est dur de perdre un mec comme ça..."