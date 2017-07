ASM Clermont Auvergne : les Champions de France en stage de cohésion à Ibiza !

Avant les premières souffrances physiques à Millau, les rugbymen clermontois s'offrent une parenthèse conviviale sur l'île des Baléares en guise de retrouvailles. On a connu des stages de cohésion moins attrayants !

C'est bientôt l'heure de la reprise pour l'ASM Clermont Auvergne. Un peu plus d'un mois après le titre et les festivités sur la place de Jaude, les champions de France vont se retrouver. Et le club a décidé une destination plutôt festive pour ces retrouvailles. Les Clermontois prendront l'avion lundi matin direction Ibiza aux Baléares. Station balnéaire pas forcément connue pour ses visites de musée... Mais ce n'est pas tous les ans qu'on ré-attaque une saison en champions.

Après la fête à Jaude, la détente à Ibiza © Radio France - Géraldine Marcon

Un groupe d’une trentaine de joueurs clermontois participer à ce mini-stage de deux jours. Les mots d'ordre : cohésion et intégration. Les Jaunards sont habitués à se rendre sur la côte ibérique à Ibiza. Ils s'étaient déjà rassemblés pour deux stages de fin de Tournoi en 2016 et 2017 sur la côte ibérique à Barcelone et Benidorm. Cette fois, la parenthèse enchantée sera courte. Les champions de France rentreront mercredi d'Ibiza pour repartir le lendemain matin du côté de Millau. Pour un stage beaucoup moins... agréable.