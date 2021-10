ASM Clermont Auvergne : Penaud et Vili retenus pour la tournée d'automne du XV de France

Le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé ce lundi en fin d'après-midi à Marcoussis la liste des 42 joueurs qui défieront l'Argentine, la Georgie et la Nouvelle-Zélande en novembre prochain en France. Parmi eux, l'incontournable ailier Damien Penaud et le prometteur centre Tani Vili.

Flanqué de son adjoint Raphaël Ibanez, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé ce lundi au CNR de Marcoussis la liste des 42 joueurs retenus pour disputer les trois matchs de la tournée automnale des Bleus. Une tournée comme rampe de lancement à la préparation Tournoi des Six nations 2022 (du 5 février au 19 mars).

La FFR et la LNR ont confirmé la semaine dernière avoir trouvé un accord permettant au sélectionneur des Bleus de disposer de 42 joueurs, conformément aux souhaits du staff tricolore.

Tani a de réelles aptitudes, il arrive car il y a des opportunités pour lui- Fabien Galthié

Sans suspense, l'incontournable ailier Damian Penaud fait partie du groupe élargi retenu par Galthié. La belle surprise, c'est pour le centre Tani Vili, qui était déjà du voyage en Australie l'été dernier.

Outre quelques forfaits au centre, Fabien Galthié explique le choix d'avoir retenu Tani Vili : "Il était avec nous en Australie, il a fait la tournée... Découverte de ce personnage et de ce joueur, découverte aussi pour lui d'un environnement. Des réelles aptitudes. C'est un joueur qu'on avait connu aussi en travaillant avec les moins de 20 ans. C'est un joueur qu'on avait suivi il y a deux ans, lors de notre prise de fonction puisque Sébastien Piqueronies (manager des moins de 20 ans) et ses équipes l'avaient dans leur groupe. Et c'est un joueur qui est en développement comme beaucoup de ces joueurs. Il arrive notamment parce qu'il y a des opportunités pour lui, notamment ces deux blessures au centre (NDLR : notamment Pierre-Louis Barrassi et Arthur Vincent)".

Fabien Galthié justifie la convocation de Tani Vili dans le groupe de 42 Copier

Tani Vili accompagnera Damian Penaud pour la tournée d'automne © Maxppp - Thierry LARRET

Si Tani Vili a été convoqué, en revanche, le centre Alivereti Raka, le pilier droit Sipili Falatea et le talonneur Étienne Fourcade ont disparu du groupe élargi par le staff tricolore. Ces trois joueurs étaient dans l'effectif qui a défié les Wallabies au mois de juillet (seul Falatea a joué), mais ils avaient profité - notamment - de l'absence des internationaux toulousains et rochelais retenus pour la finale du Top 14.

Dates de la tournée de novembre

Samedi 6 : France - Argentine (Stade de France)

Dimanche 14 : France - Géorgie (Bordeaux)

Samedi 20 : France - Nouvelle-Zélande (Stade de France)

En attendant les joutes internationales, l'ASM Clermont doit poursuivre sa remontée au classement du Top 14 et confirmer samedi prochain face à la Section Paloise son succès arraché à Montpellier le week-end dernier. Clermont qui devra se passer de Sébastien Bézy entre quatre et cinq semaines. L'entorse au genou subie samedi dans l'Hérault par le demi de mêlée auvergnat s'avérerait moins grave que redouté. Bézy pourrait revenir sur les terrains fin novembre.