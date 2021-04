ASM Clermont : un mois de repos forcé pour Camille Lopez blessé à l'épaule

Victime d'un plaquage haut et non sanctionné en tout début de rencontre ce dimanche face à Toulouse, l'ouvreur clermontois évite l'opération mais il va être éloigné des terrains pendant quatre semaines environ.

L'ASM Clermont ses plaies au lendemain de son élimination en quarts de finale de la Champions Cup contre le Stade Toulousain. Une défaite qui va laisser des traces et pas seulement dans les têtes. L'équipe auvergnate aurait eu bien besoin de Camille Lopez, mais l'ouvreur clermontois et capitaine a été contraint de renoncer rapidement.

La faute à un pseudo-plaquage non sanctionné par l'arbitre anglais Luke Pearce dès la 4ème minute. La cellule vidéo de la rencontre était sans doute en plein "tea time" au moment de l'intervention à retardement de Richie Arnold. Le directeur sportif de l'ASM Franck Azéma a fait part de son étonnement en conférence de presse d'après-match. "Il me semble que l’action aurait au moins mérité un re-visionnage. Parce que forcément, pour nous, ce n’était pas le même match après avoir perdu notre ouvreur et capitaine au bout de trois minutes, même si Tim Nanai-Williams a fait une bonne entrée."

Malgré une épaule gauche dans la boîte à gants, Camille Lopez a tenté de continuer mais la douleur était trop intense. Si Toulouse, beaucoup plus pragmatique et discipliné, a largement mérité sa qualification, la sortie prématurée de l'ouvreur auvergnat a sans doute pesé dans le scénario de ce quart de finale. Mais l'heure n'est plus aux regrets.

Pas d'intervention chirurgicale

Ce que le staff médical de l'ASM pressentait a été confirmé ce lundi matin. Camille Lopez "souffre d’une disjonction acromio-claviculaire gauche". Diagnostic appuyé par une IRM réalisée à la clinique de la châtaigneraie de Beaumont. Le club précise que _"le docteur Métais, chirurgien orthopédiste spécialiste de l’épaule dans l’établissement de la banlieue clermontois_e, a conclu que la blessure était évaluée au "stade 2" de gravité. Par conséquent, une intervention chirurgicale n'est pas nécessaire.

Camille Lopez va devoir reposer son épaule pendant un mois environ. Lui qui honorait ce dimanche son 150eme match avec le maillot clermontois. Il aura durer 4 minutes.