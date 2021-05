ASM Clermont : cap au sud pour Peter Betham qui s'engage à Provence Rugby

Le club de Provence Rugby poursuit son ambitieux recrutement en vue de la saison prochaine. Actuellement 12e à une journée de la fin du championnat de Pro D2, les sudistes souhaitent construire un effectif capable de jouer les premiers rôles dès l'été prochain.

C'est dans cet esprit-là qu'Aix-en-Provence a obtenu la signature de Peter Betham. Natif de Wellington en Nouvelle-Zélande, mais international australien (deux sélections), le trois-quarts de l'ASM Clermont arrive en fin de contrat en Auvergne. A 32 ans, il souhaite se donner un dernier challenge sportif en France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avec Rado

Arrivé en 2017 à Clermont, juste après le second Bouclier de Brennus, Peter Betham aura donc porté les couleurs jaune et bleu pendant quatre saisons. Cette année, l'Australien a disputé 14 matchs et marqué trois essais.

Peter Betham va rejoindre un ancien Clermontois en Provence, Ludovic Radosavljevic. Le demi de mêlée était parti à Castres juste après le titre en 2017, avant de rejoindre Aix-en-Provence, son premier club formateur en 2020. Notez également que les Provençaux ont également obtenu la signature du deuxième ligne international Alexandre Flanquart (22 sélections).