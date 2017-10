ASM Clermont : Franck Azéma confirme les départs de Strettle, Spedding... et sans doute Nakaïtaci

Le coach clermontois annoncé ce jeudi matin que Scott Spedding et David Strettle ne seraient pas conservés la saison prochaine. Noa Nakaïtaci devrait également aller voir ailleurs. Le LOU, qui a déjà recruté Raphaël Chaume, est notamment sur les rangs.

Ce n'est pas forcément la période la plus enthousiasmante pour un staff, mais c'est souvent à l'automne que les grandes manœuvres se concrétisent en matière de transferts. Avec son lot d'incertitudes et de bruits de couloirs. L'ASM Clermont Auvergne et son armada d'internationaux ne déroge pas à la règle et alimente traditionnellement beaucoup d'envies et d'espoirs lors du mercato.

J'assume mes choix pour Scott et Strett' - Franck Azéma

Franck Azéma - Manager ASM Clermont Auvergne © Radio France - Eric Le Bihan

Le club auvergnat alimente surtout la colonne "départs" ces derniers jours. Alors, pour mettre fin aux rumeurs, le coach Franck Azéma a pris les devants et a tenu à clarifier les choses pour l'avenir de certains cadres. "On essaie d'anticiper un maximum pour que les garçons aient le temps de se retourner. J'ai dit à Scott et Strett' qu'on ne pouvait pas les garder la saison prochaine. Pour moi c'est important d'avoir un groupe équilibré. On a des contraintes entre le Salary Cap, les GIF, les internationaux, qui nous permettent, pas de les garder. Je ne veux pas me cacher C'est des choix que j'assume. C'est deux bons mecs, deux bons joueurs. Ça fait partie de la vie d'un club."

Nakaïtaci dans la gueule du LOU ?

Et puis, il y a ceux qui souhaitent partir. C'est le cas du pilier Raphaël Chaume, fraichement convoqué par Guy Novès, et qui s'est engagé récemment avec le LOU. Lyon, une des destinations possibles de Noa Nakaïtaci. La capitale des Gaules attire beaucoup de monde et le salaire proposé pourrait finir de convaincre l'ailier international d'aller rejoindre la colonie des Jaunards attirés par le 69. D'autres départs devraient être annoncés dans les prochaines semaines, mais Azéma tient à rassurer les supporters auvergnats. Le club va poursuivre sa politique de formation des futurs cracks et la colonne "arrivées" va également se remplir. Détecter les talents et recruter intelligent, ce sera justement la mission confiée à Aurélien Rougerie l'an prochain. Qu'on le veuille ou non, Roro, cadre parmi les cadres, va lui aussi faire partie de la colonne "départs".

Lony Uhila, nouvelle recrue tongienne de l'ASM © Radio France - Eric Le Bihan

Une des recrues clermontoises a été présentée ce jeudi matin lors du point presse d'avant-match face au Stade Français (samedi, 20h45). Le pilier tongien des Hurricanes, Loni Uhila (27 ans, 1.82m pour 125 kg) s'est engagé pour une saison (plus 2 optionnelles). Un renfort de poids pour le club auvergnat. Et puisque les rumeurs vont bon train, sachez que Clermont aurait ciblé deux All-Blacks pour son mercato : Wyatt Crockett (34 ans, 67 sélections) et Kane Hames (29 ans, 5 sélections).